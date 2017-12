Mielipide

”On heti alusta alettava ankara jahti salakauppiaita vastaan” – kieltolain kumoaminen puhutti mielipide­kirjoi

Väkijuomien salakauppiaat on nujerrettava

kun kieltolaki on kumottu, herää kysymys, voivatko salakauppiaat jatkaa edelleenkin ammattiaan vai loppuuko se. Tähän asti on vedottu m. m. siihen, että koska väkijuomia ei ole ollut laillisesti saatavissa, niin on täytynyt niiden jotka ovat niitä tottuneet käyttämään, kääntyä salakauppiaiden puoleen. Myöskin siihen, että ei ole saatu tarmokkaita, eikä taatusti raittiita raittiudenvalvojia, josta on johtunut ikäänkuin salakauppiaiden suosiminen.Mutta nyt kun alkoholipitoisia juomia rupeaa saamaan laillisesti, on heti alusta alettava ankara jahti salakauppiaita vastaan. Henkilöt, jotka tietävät, että siinä talossa, jossa he asuvat, harjoitetaan salakauppaa vaikka kuinka vähäisessä määrässä, on siitä heti ilmoitettava viranomaisille.Yleinen mielipide on saatava sille kannalle, että salakaup­piaat ovat nyt kerta kaikkiaan nujerrettava. Ellei niitä silloin voida kukistaa, kun laillisesti on väkijuomia saatavissa, niin jonkin ajan kuluttua voimme vain – viranomaiset mukaan laskettuna – todeta, että n. s. trokareita on mahdoton kukistaa. Niin ei voi olla.Siis ei nyt muuta kuin kaikki kansalaiset kaikilla keinoilla trokareita nujertamaan. Ja viranomaiset rangaiskoot niitä säälittä kaikella lain ankaruudella.Suomen naisia, kokoutuneina yhteisiin kansamme siveellisen tason kohottamista tarkoittaviin neuvotteluihin valkonauhapäiville Kotkaan – – kääntyy täten maamme kaikkien naisten – kotien vartijoiden – puoleen, vakavasti kehoittaen heitä tekemään voitavansa maamme kotien suojelemiseksi – –. Koska kukaan ei kärsi mitään vahinkoa kokonaan pidättäytymällä väkijuomien käyttämisestä nautinto­aineena, ja pientenkin alkoholimäärien säännöllinen nauttiminen on turmiollista, vetoamme hartaasti maamme naisiin, kehoittaen heitä ratkaisevasti asettumaan ehdottoman raittiuden kannalle kaikkiin väkijuomiin nähden. – –.Yhteenliittyminen on voimaa yhteisissä pyrkimyksissä. Kehoitamme sen vuoksi maamme raittiusmielisiä naisia keskinäiseksi tuekseen liittymään johonkin raittiusjärjestöön – –. Kehoitamme varsinkin kristillisen elämänkatsomuksen omaavia naisia lähimmäisenrakkauden vaatimina muistamaan Pyhän Kirjan sanoja Hab. 2:15: ”Voi sinua, joka juotat lähimmäistäsi, joka ­sekoitat siihen julmuutesi ja juovutat häntä”; sekä Rom. 14:21: ”Hyvä on olla – – – viiniä juomatta ja kieltäytyä siitä, josta veljesi loukkaantuu ja joutuu lankeemukseen tai heikontuu.”