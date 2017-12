Mielipide

Mitä yhteistä on teinillä ja strategiajohtajalla?

Viestintä

Lapsi viestii

Johtaja viestii

Pariskunta viestii

tiivistyy jatkuvasti. Se on hyvä, sillä nykypäivän hektisessä rytmissä aikaa ei kannata tuhlata ylimääräisiin merkkeihin, pitkiin sanoihin tai koukeroisiin lauseisiin.Missä olet?JOSSAINOnko siellä muita?KÄTYKoska ajattelit tulla kotiin?EMTMikä siellä maksaa?TUU HAKEEMikä on osoite?KVGEn ymmärrä.LOLVoin hakea tunnin päästä.Oletko tehnyt läksyt?Mehän on sovittu, että kavereille ei mennä ennen kuin läksyt on tehty. Antaa olla viimeinen kerta.YOLOMissä olet?BU:N JORYSSAPyysit ottamaan yhteyttä.SLA JA KP:N AP:TMitä niistä?LÄHETÄ MYÖS Q1:N B2C-PLÄNI, TNXMissä ne ovat?LISÄKSI FY EST YOY, EES-STATUS JA NPVEn ymmärrä.KTS. R-ASEMA: HR:N PPTMehän on sovittu, että raporteille pitää saada riittävästi valmisteluaikaa. Pyydä seuraavalla kerralla ajoissa.ASAPMissä olet?IPALLAKoska ajattelit tulla kotiin?2 AMOletko pessyt pyykit?Mehän on sovittu, että baariin ei mennä ennen kuin kotityöt on tehty. Antaa olla viimeinen kerta.OKMikä siellä maksaa?TGYLLJKLÖEn ymmärrä.TUU HAKEEMOLO!