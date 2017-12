Mielipide

Kansalaistottelematon yritys tuntee vastuunsa

Yritysjohtajat

yritykset yhdistävät markkinointia ja politiikkaa, ne voivat ryhtyä kansalaistottelemattomiksi. Tätä voi pitää puhtaana voitontavoitteluna, mutta se voi olla myös askel kohti parempaa maailmaa.Tietotekniikkajätti Apple kieltäytyi auttamasta Yhdysvaltain viranomaisia, kun rikoksista epäiltyjen puhelimista haluttiin murtaa salaukset. Apple ei halunnut heikentää yksityisyyden suojaa.Bitcoinin ja muiden kryptovaluuttojen kehittäjät luovat uudenlaisia vaihdannan välineitä. He sanovat tarjoavansa tavan kiertää hallitusten aiheettoman tiukkoja rajoituksia yksityiselle rahaliikenteelle.Tekstiiliyritys Finlayson julkisti sukupuoleen perustuvan ja siksi lainvastaisen alennuskampanjan, jolla se halusi kiinnittää huomiota palkkauksen epätasa-arvoon.Yhä useammat yritykset ovat ­valmiita toimimaan vastoin lakia ja muita vakiintuneita normeja edistääkseen liiketoimintaansa. Mutta kun yritykset oikeuttavat toimintaansa vallitsevien lakien epäoikeudenmukaisuudella, toiminta lähenee kansalaistottelemattomuutta.Monet menestyneet yrittäjät ja sijoittajat tukevat tätä kehitystä. Yhteisöpalvelu Linkedinin perustajiin kuuluva miljardööri Reid Hoffman lahjoitti huippuyliopisto MIT:lle 250 000 dollaria, jotta MIT etsisi ja palkitsisi yhteiskuntaa hyödyttävää kansalaistottelemattomuutta.kansalaistottelemattomuus herättää epäilyksiä. Usein ajatellaan syystäkin, että poliittisen päätöksenteon ja yritystoiminnan välillä on ylläpidettävä selvää työnjakoa. Demokraattinen päätöksenteko on julkisen ja yhteisen edun toteuttamista, jota on suojeltava yritysten liialta vaikutusvallalta.Monesti korostetaan myös, että yritysten tehtävä on maksimoida osakkeenomistajille tuleva tuotto, eikä tätä pidetä politiikkaan kytkettynä tavoitteena. Tästä näkökulmasta yritysten kansalaistottelemattomuudessa voi olla kyse vain mainostempusta.Näkemys yrityksistä epäpoliitti­sina toimijoina sopii kuitenkin huonosti nyky-yhteiskuntaan. Yrityksillä on aina ollut sekä omaan ydintoimintaansa että laajempaan yhteiskunnalliseen todellisuuteen liittyviä poliittisia tavoitteita, joita ne ovat monin keinoin edistäneet.Globaalien pääomavirtojen maa­ilmassa yritysten poliittinen vaikutusvalta on kasvanut, kun sijoittajien houkuttelusta ja yritysten reaktioiden ennakoinnista on tullut ­tärkeä osa hyvinvointivaltioiden päätöksentekoa.poliitikot varovat yritysten ­reaktioita, vallitsevia normeja ja ­lakeja avoimesti kyseenalaistavat yhtiöt voivat saada paljon aikaan. Ne voivat antaa arvokasta tukea ­poliittisille uudistuksille, joiden läpi­meno näyttää vaikealta.Vaikka lain rikkominen on äärimmäinen yhteiskunnan epäkohtiin puuttumisen keino, kansalaistottelemattomuutta voidaan – myös yritysten harjoittamana – pitää terveen demokratian merkkinä. Demokratian ja avoimuuden kannalta on sitä parempi, mitä julkisemmin yritykset ajavat tavoitteitaan.Kansalaistottelemattomaksi ryhtyvä yritys asettaa itsensä valokeilaan, jossa yrityksen toiminnan ja julkituotujen arvojen ja tavoitteiden johdonmukaisuus punnitaan erityisen tarkasti. Yhteiskunta hyötyy, kun yritysten voitontavoittelu perustuu tavoitteisiin, jotka kestävät julkisen tarkastelun.ajattelevat edelleen usein, että yrityksen poliittinen ­aktiivisuus on ristiriidassa yrityksen ydintehtävien kanssa. Näin ei kuitenkaan välttämättä ole.Asiakkaidensa ja muiden sidosryhmiensä oikeiksi kokemia asioita jopa kansalaistottelemattomuuden keinoin puolustava yritys vahvistaa brändiään ja kasvattaa myyntiään. Jos samalla onnistutaan korjaamaan yhteiskunnan epäkohtia ja edis­tämään yleistä etua, yritys parantaa myös omaa toiminta­ympä­ristöään.Puhtaasti markkinointimielessä tehdyt kansalaistottelemattomuustempaukset eivät pitkän päälle riitä. Lain rikkominen vain oman edun vuoksi ei ole kansalaistottelemattomuutta.Pyrkimyksen on oltava aito: yrityksen on todella haluttava muuttaa sekä omaa toimintaansa että ympärillä olevaa yhteiskuntaa kansalaistottelemattomuuden avulla ajettujen tavoitteiden mukaisiksi.