Maanpuolustustahto ei tarvitse Jeesusta tuekseen

Itsenäisyys­päivän

Puolustusvoimat

Tämä

Kolmikymppisistä

Itsenäisyyspäivän paraati järjestettiin Kuopiossa. Perinteen mukaisesti paraatiin kuului kenttähartaus, jonka piti Ilmavoimien kenttärovasti Kari Mannermaa. "Osallisuus yhteiseen Suomeen syntyy kohtaamisesta, jossa ihminen tulee nähdyksi", kenttärovasti sanoi. "Kun tulen nähdyksi ja näen toisen ihmisenä, en näe vihollista tai uhkaa vaan veljen tai sisaren. Kun tulen autetuksi, herään auttamaan itsekin."Se oli viisasta puhetta. Mutta miksi sotajoukkojen kinkereissä tarvitaan pappia vielä vuonna 2017?Puolustusvoimat on viime vuosina ottanut irtiottoja toisesta monoliitista, valtionkirkosta. Nykyään varusmiehen ja -naisen ei ole pakko osallistua kenttä­hartauteen, vaikka kuuluisi kirkkoon. Tunnustuksellisuus on poistettu myös armeijan opetuksesta. Nyt oppitunneilla käsitellään muun muassa etiikkaa.Uudistusmieli on ulottunut jopa kaikkein pyhimpään, sotilasvalaan. Jos alokas ei halua vannoa sotilasvalaa kaikkivaltiaan ja kaikkitietävän Jumalan edessä, hän voi valita sen sijaan sotilasvakuutuksen – kuului kirkkoon tai ei.Tämä on hyvä alku. Viimeisten, luontevien askelten ottaminen ei ole helppoa, sillä Suomessa uskonnon ja isänmaan side on luja. Se johtuu etenkin sodista.Liki jokaisen pienenkin kirkkomaan edustalla on sankarihautoja. Kun katsoo parikymppisenä kaatuneiden koruttomia kiviä, se riipaisee aina yhtä syvältä. Rintamalla moni turvasi Jumalaan, kuten nuori Mauno Koivisto, joka kirjoitti isälleen Juholle kesällä 1944: "Minulla ei ole enää muuta kuin vaatteet ylläni, Raamattu ja muonaa repussa." Kirjeessä oli yhtä aikaa läsnä lohduttomuus ja lohtu.Minun on silti vaikea kuvitella, että rivimiehet kaipasivat kuolemanpelossaan uskonsa tueksi niitä saarnamiehiä, jotka pauhasivat jatkosodan hartauksissa pyhästä sodasta ja valitun kansan lopun­ajan taistelusta. Kiilusilmäisimmät sotilaspapit unohtivat vuorisaarnan syvän ytimen ja Martti Lutherin, joka piti Kristuksen nimissä käytyä sotaa synneistä pahimpana.Kolmikymppisistä suomalaismiehistä vain vähän yli puolet kuuluu kirkkoon. Maanpuolustustahto ei tarvitse enää tuekseen kristillistä retoriikkaa, eikä Jeesusta pidä marssittaa paraateihin edes perinteen takia.Kuten kenttärovasti Mannermaa hartaudessa totesi: "Vahvojen ja jaettujen kokemusten kautta syntyneet siteet ovat niin lujia, että ne eivät helpolla murru."