Yhdysvalloissa ei nykyään keskustella kuin yhdestä asiasta: kuinka kauan tämä voi jatkua? – Presidentti Trumpi

on helppoa, kunhan mitään odotta­matonta ei tapahdu. Donald Trumpin kanssa odottamatonta tapahtuu koko ajan, joten hänen tulevaisuudestaan ei kannattaisi sanoa yhtään mitään, kuten itse hyvin tiedän.Runsas vuosi ennen presidentinvaaleja arvioin Trumpin voitonmahdollisuudet pyöreästi 0,0:ksi, mistä Trumpin tukijat jaksavat ­minua yhä ystävällisesti muistuttaa.Mutta minkäs teet! Täällä Washingtonissa Yhdysvalloissa ei nykyään keskustella kuin yhdestä asiasta: kuinka kauan tämä voi jatkua?Samaa minulta kyseltiin, kun kävin Suomessa pari viikkoa sitten: joutuuko Trump eroamaan?entinen turval­lisuuspoliittinen neuvonantaja ­Michael Flynn on tunnustanut ­valehdelleensa FBI:n kuulustelussa.Flynnin rikos voi tuntua pieneltä. Erikoissyyttäjä Robert Mueller päästi kuitenkin Flynnin vähällä vastineeksi siitä, että tämä kertoo kaiken, minkä tietää.Pienellä kalalla narrataan suurempaa kalaa ja suuremmalla kalalla kaikkein suurinta kalaa. Muellerin kalaretki tuntuu etenevän suunni­telmien mukaan.Seuraavaksi koukkuun voi tarttua presidentin vävy Jared Kushner, jonka kerrotaan ohjeistaneen ­Flynniä tämän yhteydenpidossa venäläisten kanssa.Vaarassa on myös Donald Trump Jr. Tämä neuvotteli venäläisten kanssa, jotka tarjosivat Venäjän tukea Donald Trumpille ja ”likaa Hillary Clintonista”.voi kuitenkin olla liian iso kala Muellerin koukkuun, sillä presidentti ei ole vain ihminen vaan myös instituutio.Monet syyttävät jo Trumpia oikeuden vastustamisesta, mutta juristit kiistelevät, voiko presidentti edes syyllistyä sellaiseen.Trumpin väitetään vastustaneen oikeutta erottamalla FBI:n johtajan James Comeyn. Hänellä on valta erottaa myös erikoissyyttäjä Mueller. Trumpin tukijat pohjustavat erottamista lokaamalla Muelleria. Republikaanienkin täytyy kuitenkin tietää, että Muellerin erottaminen veisi Yhdysvaltoja kohti Venezuelan ja Venäjän kaltaisia banaanidemo­kratioita.Kiistanalaista on sekin, voisiko presidentti armahtaa omat avustajansa, sukulaisensa ja jopa itsensä.Perustuslain kirjoittajat eivät selvästikään osanneet varautua Trumpin kaltaiseen presidenttiin.Presidentin syyttäminen ei ole juridinen vaan poliittinen asia. Se tapahtuu kongressissa, jossa presidentin erottamiseen riittää enemmistö edustajainhuoneessa ja kahden kolmasosan enemmistö senaatissa. Viraltapanon uhka sai Richard Nixonin eroamaan vuonna 1974.Viralta yritettiin saada myös Bill Clintonia, joka oli valehdellut oikeudelle Paula Jonesin ahdistelujutussa. Sama voi nyt uhata Trumpia.alla 12 naista syytti Donald Trumpia sukupuolisesta ahdistelusta. Trump ilmoitti haastavansa naiset oikeuteen herjauksesta.Sitä haastetta odotetaan yhä. Sen sijaan newyorkilainen tuomari päättää näinä päivinä, salliiko se entisen Diili-kilpailijan Summer Zervosin haastaa presidentin oikeuteen kunnianloukkauksesta.Valehteluun taipuvaiselle presidentille olisi valtava riski todistaa valan vannoneena naisasioistaan.viraltapanoon tarvitaan kaksi isoa asiaa: hänestä tulisi paljastua jotain hyvin raskauttavaa, ja republikaanien pitäisi laskea, että presidentin vaihtaminen on heidän etujensa mukaista.Ensi marraskuun kongressivaalit ovat tärkeät. Jos demokraatit saavat enemmistön edustajainhuoneessa, Trumpin silmukka kiristyy.Jos Trumpin suosio pysyy surkeana ja sisällissota puoluejohdon ja populistien välillä kiihtyy, ajatus presidentti Mike Pencestä voi kummasti houkutella republikaaneja.Siinä on kuitenkin isot riskit. Trumpilla on parikymmentä mil­joonaa fanaattista tukijaa, jotka eivät hylkäisi suosikkiaan, vaikka tämän todistettaisiin olevan FSB:n agentti Dmitri Trumpov. Tälle joukolle presidentin viraltapano olisi eliitin vallankaappaus – eikä kukaan tiedä, mitä he tekisivät.loi maineensa erottamalla kilpailijoita Diilissä, mutta presidenttiä ei eroteta käden heilautuksella. Siksi Trump voi hyvinkin selvitä kautensa loppuun.Ja sen jälkeen? Jospa Trump laskisi pelastaneensa Amerikkaa jo tarpeeksi ja keskittyisi vaikka golfiin.