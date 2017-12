Mielipide

Dopingsanktiot on rajattava syyllisiin

Kansainvälinen olympia­komitea

KOK sulki 5. joulukuuta Venäjän Pyeong­changin talviolympialaisista Sotšin dopingskandaalin takia. Puhtaat venäläisurheilijat voivat päästä kisoihin olympialipun ­alla. Presidentti Vladimir Putin ei kannata kisojen boikotointia.KOK:n puheenjohtaja Thomas Bach perusteli päätöstä lehdistötilaisuudessa: ”Koska annamme puhtaiden urheilijoiden osallistua, he voivat rakentaa siltaa tulevaisuuteen ennemmin kuin uutta muuria Venäjän ja olympialiikkeen väliin.”Dopingvalvonta tarkoittaa, ­että rikkomuksista rangaistaan. Sääntöjä noudattavan yksilön pitäisi olla turvassa. Venäjän laajojen dopingsotkujen selvittelyssä lähdettiin kuitenkin kollektiivisten rangaistusten tielle. Marraskuussa 2015 maa suljettiin yleisurheilusta ja kesällä 2016 paralympialaisista.Maailman antidopingtoimisto Wada suositti Venäjän sulkemista myös Rion olympialaisista. KOK siirsi arvioinnin lajiliitoille. Koska dopingongelma painottui vahvasti yleisurheiluun ja painonnostoon, valtaosaa muiden lajien urheilijoista oli pidettävä syyttöminä. Siksi he saivat osallistua.Päätös oli arvovalta­tappio Wadalle. Thomas Bach sai mediassa vihat niskoilleen, kun KOK asetti urheilijoiden ­oikeudenmukaisen kohtelun muiden intressien edelle.Pyeongchang-päätös on erilainen, koska edellisten kisojen isäntämaana Venäjällä oli erityinen vastuu. Nyt on ollut myös tarpeeksi aikaa varmistaa, ettei urheilijoiden oikeuksia loukata. Sanktiot pitää rajata niihin, jotka ovat todistetusti rikkoneet dopingsääntöjä.Puhtaan urheilijan kannalta on väärin, ettei hän saa edustaa maataan. Kuwaitilainen ampuja Fehaid Al-Deehani voitti Riossa kultaa olympia­lipun alla, koska Kuwaitin olympiakomitea oli sivussa poliittisen rikkomuksen takia. Tällaiset tilanteet ovat aina valitettavia.Wada julkaisi 31-kohtaisen ­tiekartan, joka Venäjän anti­dopingtoimikunnan on täytet­tävä saadakseen takaisin toimivaltuutensa. Kahdessa vuodessa 29 kohtaa on täytetty. Työ jatkuu, mutta syyttömiä ei pidä rangaista.