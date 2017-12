Mielipide

Yrittäjien eläketurvaa pitää joustavoittaa

Yrittäjien

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

EU-maissa

Vertailu

eläkejärjestelmään kohdistuu muutospaineita. Yrittäminen nähdään aiempaa monimuotoisempana, mutta eläkevakuuttamisen sääntöjä pidetään jäykkinä. Yrittäjien eläketurva on viime aikoina ­ollut esillä myös laajemmassa perspektiivissä: tuore EU-maiden sosiaalisten oikeuksien julistus muistuttaa itsenäisten ammatinharjoittajien ­oikeudesta riittävään sosiaaliturvaan muuttuvilla työmarkkinoilla.Suomessa yrittäjän eläkevakuutus on pakollinen, kun työtuloa on ­vähintään noin 7 700 euroa vuo­dessa ja toiminta kestää vähintään neljä kuukautta.Yrittäjän eläkevakuutus on kattava, mutta kertyvä eläke jää pieneksi. Yrittäjän koko ansiosidonnainen sosiaaliturva riippuu yrittäjän itse määrittämästä työtulosta. Tämän tulisi vastata sitä summaa, jolla ­yrittäjä palkkaisi itselleen sijaisen. Yrittäjät kuitenkin alivakuuttavat ­itsensä monistakin eri syistä.Yrittäjän eläkevakuutusjärjestelmään kaivataan joustoja erityisesti tilanteissa, joissa yritystoiminnan todelliset tulot pienenevät ja maksuvelvollisuuksista pitäisi suoriutua. Varsinkin moni aloittava yrittäjä ­arvioi työtulonsa varmuuden vuoksi alakanttiin välttääkseen sitoutumista liian suuriin maksuihin.Eläketurvakeskuksen tilastojen mukaan vakuuttaminen lähellä työtulon alarajaa on lisääntynyt. ­Useampi kuin joka kolmas aloittavista yrittäjistä on määritellyt vuotuiseksi työtulokseen alle 8 500 ­euroa, vaikka työttömyyspäivä­rahan saamiseksi työtulon on oltava lähes 13 000 euroa vuodessa.yrittäjien eläketurva on järjestetty monin eri tavoin. Ylei­senä suuntauksena kuitenkin on, ­että yrittäjien ja palkansaajien eläke- ja sosiaaliturva on tuotu lähemmäs toisiaan. Huoli yrittäjien eläke­turvasta on yleiseurooppalainen: eläketurva ei ole riittävä, ja monia uhkaa eläkeläisköyhyys.Hollannissa, Tanskassa ja Britanniassa yrittäjien työeläke on vapaaehtoinen. Lakisääteinen eläke tar­joaa palkansaajillekin vain perus­eläketurvan, mutta yrittäjiltä puuttuu sitä täydentävä kollektiivinen työmarkkinaeläkeratkaisu. Britan­niassa seuraukset ovat huolestuttavia: vain joka kolmas yrittäjä säästää itselleen eläkettä. Huolettomuutta perustellaan hautaan asti työskentelyllä, mutta elämä voi ­yllättää, eikä vanhuusvuosien työkykyä tiedä etukäteen. Maat pyrkivätkin aktiivisesti yrittäjien eläkesäästämisen lisäämiseen.Lähes samankaltainen tilanne on Saksassa, missä lakisääteinen työ­eläke kattaa vain murto-osan yrittäjistä. Muut voivat liittyä järjestelmään vapaaehtoisesti, mutta harva tekee niin. Itsenäisillä ammatinharjoittajilla on omia eläke­ratkaisuja, jotka myös korvaavat ­lakisääteisen yleisen eläkevakuutuksen. Yrittäjät maksavat tuloista riippumatonta euromääräistä maksua tai todellisten tulojen mukaista prosentuaalista maksua.Muualla Keski- ja Etelä-Euroopassa eläketurva on järjestetty pääosin kattavasti. Lukuisia ammattikohtaisia järjestelmiä on yhdistetty ja ­yhtenäistetty palkansaajien järjestelmän kanssa.Ruotsi on meille lähin vertailukohta. Siellä yrittäjän eläkemaksut ja etuudet määräytyvät verotet­tavien tulojen mukaan. Suomen ­järjestelmän tavoin sekä yrittäjän että palkansaajan työeläkkeet ovat vähimmäiseläkkeeseen nähden samassa asemassa. Jos minimiturvaa ei saavuta työeläkkeellä, ero täydennetään kansan- tai takuueläkkeellä.On syytä huomata, että Suomessa keskimääräisen yrittäjän työura koostuu suurimmaksi osaksi palkansaajana työskentelystä. Liki 60 prosenttia yrittäjäeläkettä sisältävistä eläkkeistä on niin suuria, ­ettei kansaneläkettä ­tule makset­tavaksi.muihin maihin tukee sitä lähtökohtaa, että Suomessa yrit­täjän eläkevakuutuksen pääperi­aatteet ja vakuuttamisen pakollisuus on syytä säilyttää. Yrittäjän eläke­vakuutus on riskejä jakava elinikäinen vakuutus, mikä ei ole ­itsestäänselvyys vapaaehtoisuuden varaan rakennetuissa malleissa.Työelämän muutos antaa kuitenkin aihetta järjestelmän päivittämiselle nykyistä joustavammaksi. Yritystoiminta on yhä useammalle keino työllistyä.Nykyinen järjestelmä sopii huonosti vakiintumattomaan ansiotoimintaan, jossa työskentelyjaksot ­eivät ole peräkkäisiä ja jossa työ­ansiot vaihtelevat paljon.