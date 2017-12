Mielipide

Lakiehdotuksessa piilee ongelmallinen maininta – väkivallaton vanhempi ei saa joutua vastuuseen toisen vanhemm

Lapsenhuoltolain

Eurooppalaisen

Lakiehdotus

Mielestämme

uudistamisryhmä antoi syyskuussa esityksensä lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan lain uudistamisesta. Monet ehdotetut uudistukset sopivat riidattomiin erotilanteisiin, joita valtaosa eroista on.Lakiehdotus sivuuttaa kuitenkin tilanteet, joissa perheen­jäseniä olisi suojattava yhteiselämän aikaisen väkivallan jatkumiselta tai jopa sen raaistumiselta. Tutkimukset ja media nostavat toistuvasti esiin tilanteita, joissa väkivalta on kärjistynyt erotilanteessa ja johtanut pahimmillaan uhrien kuolemaan.naisiin kohdistuvaa väkivaltaa käsittelevän tutkimuksen mukaan Suomessa esiintyy paljon lähisuhdeväkivaltaa. Väkivaltaa koskevat, Suomea sitovat ihmisoikeus­velvoitteet sivuutetaan lakiesityksessä kuitenkin lähes täysin.Lain uudistamisryhmä viittaa kyllä Euroopan neuvoston niin sanotun Istanbulin sopimuksen artiklaan 31. Sen mukaan val­tion on varmistettava lainsäädännöllä, että väkivalta otetaan päätöksiä tehtäessä huomioon ja että viranomaiset varmistavat, ettei huolto- tai tapaamis­oikeuden käyttäminen vaaranna väkivallan uhrin tai lasten turvallisuutta.ei kuitenkaan täytä artiklan velvoitteita. Lakiin on lisätty maininta, että lasta on suojeltava kaikenlaiselta ruumiilliselta ja henkiseltä väkivallalta, huonolta kohtelulta ja hyväksikäytöltä.Ehdotettu lausuma on ongelmallinen, sillä sen voidaan tulkita velvoittavan väkivallatonta vanhempaa suojelemaan lasta toisen vanhemman väkivallalta. Väkivallattoman vanhemman asettaminen vastuuseen toisen vanhemman väkivallasta on Istanbulin sopimuksen vastainen. Huoltopäätöksen tekemistä koskeva pykälä ei velvoita ottamaan väkivaltaa huomioon.Lakiehdotus perustuu oletukselle, että huolto- ja tapaamisriidat johtuvat pikemmin toisen vanhemman halusta tehdä kiusaa entiselle puolisolle kuin väkivallan pelosta. Oletus näyttäytyy ongelmallisena esimerkiksi ehdotuksessa, jossa tapaamis­oikeuden täytäntöönpanoa tehostettaisiin tapaamisista kieltäytyneelle lähivanhemmalle asetetulla uhkasakolla. Jos tapaaminen ei toteudu, sakko voidaan tuomita ilman väkivallan riskin selvittämistä.lainuudistuksen tulee vahvistaa eron jälkeisen väkivallan ja sen uhan arviointia sekä varmistaa lasten ja väkivallan kohteena olevan vanhemman turvallisuutta päätettäessä lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta.