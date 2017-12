Mielipide

#Metoo-kampanja voi lannistaa ujot ja kokemattomat pojat

Seksuaalista häirintää vastustavassa #Metoo-kampanjassa on tuotu julki tärkeitä asioita. Useimmat ikäiseni ja nuoremmat naiset ovat joutuneet omalta kohdaltaan tai vierestä seuraamaan, miten ahdistelijat käyttävät hyväksi esimies- tai muuta valta-asemaansa. Toivottavasti kampanja on pelotellut näitä jahtaavia johtajia.



Tytöt ja nuoret naiset ovat toivottavasti myös oppineet torjumaan tällaista valta-aseman väärinkäyttöä ja uskaltavat tuoda sen julki, kun sitä näkevät tai joutuvat sen kohteeksi. Tärkeää on myös muistaa, että Suomen lain mukaan seksuaalinen ahdistelu on rikos.



Pelkään kuitenkin, että keskustelu on ollut miessukupuolta syyllistävää. Se vuorovaikutus, jota käytetään kumppanin etsimiseen, löytämiseen ja viime kädessä pariutumiseen, on peliä, jossa on omat sääntönsä. Tätä peliä on kutsuttu muun muassa hakkailuksi, flirttailuksi, teerenpeliksi, soidinmenoiksi ja iskemiseksi. Pelin sääntöjä on opeteltu ja opittu mallien avulla ja pelaamisen myötä. Nyt sääntöjä muutetaan, mutta muuttamisessa kuullaan vain toista osapuolta.



Vaaditaan uusia tiukkoja rajoja: vieraalle ei saa puhua eikä häntä saa tuijottaa tai koskettaa ilman lupaa. Miten nuorten seurustelu on silloin mahdollista? Nuoret ujot miehet joutuvat opettelemaan uudet säännöt vuorovaikutuspeliin ilman että he ovat päässet niistä sopimaan. Monet päätyvät tai ovat jo päätyneet siihen, että tosimaailman vuorovaikutus on niin vaikeaa, että on turvallisempaa pelata tietokoneella, tuijottaa kuvaruutua ja kosketella kosketusnäyttöä.



Marja Jänis



72 vuotta, Joensuu