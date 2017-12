Mielipide

Viaton flirtti puolin ja toisin on elämän suola

On yllättävää, että niinkin vakava asia kuin sek­suaalinen häirintä on laajuudestaan huolimatta pysynyt lähes täysin vaiettuna. Mahdollisesti naiset on tavalla tai toisella peloteltu hiljaisiksi.



Nyt asian saama julkisuus käy hyvänä muistutuksena siitä, että sukupuolta ja seksuaalisuutta ei pidä käyttää vallan, alistamisen tai häpäisyn välineenä. Fyysinen koskemattomuus on jokaisen perusoikeus, jota tulee kaikissa tilanteissa kunnioittaa. Täytyy vain toivoa, että meneillään oleva kohu ikävine lieve­ilmiöineen ei lietso tarpeetonta miesvihaa sen enempää kuin naisvihaakaan.



Vaikka sukupuolten tasa-arvokehityksessä olemme päässeet jo pitkälle ja olemme menossa kohti sukupuolineutraalia yhteiskuntaa, kannattaa muistaa, että kaikesta huolimatta olemme miehiä ja naisia, ja meillä on lupa ja oikeus iloita siitä. Älkäämme unohtako, että kevyt, hallittu, viaton flirtti puolin ja toisin on elämän suola ja piristää kenen tahansa arkea. Siis: eläköön se pieni ero – edelleenkin.



Miia Sarlin



Espoo