Mielipide

Entistä useampi opiskelija voi olla työelämän koulima ammattilainen

Suomessa

Jatkuvan oppimisen

Ratkaisu

Suomessa voi luottaa saavansa hyvää opetusta, mutta koulujen ovia ei kannata mielessään sulkea pysyvästi, vaikka tutkintotodistus olisi kädessä. Osaamista pitää täydentää matkan varrella.Ensi vuonna tämä onnistuu aiempaa paremmin ammatillisessa koulutuksessa. Uutta osaamista hankkivan ei enää tarvitse suorittaa kokonaista tutkintoa, vaan hän voi poimia myös osia tutkinnosta.Ajatus kuulostaa järkevältä, kunhan se saadaan toimimaan käytännössä. Puolen vuoden tiivis opiskelujakso tai työn ohessa tehdyt opinnot parantavat asemia työmarkkinoilla.Jatkuvan oppimisen tarve ei kuitenkaan rajoitu ammattiopintoihin. Aivan samat voimat myllertävät myös korkeakouluissa opiskelleiden ympärillä.Joustavampi tutkintojen osien suorittaminen korkeakouluissa on vasta suunnittelupöydällä, mutta sekä korkeakoulut että opetus- ja kulttuuriministeriö haluavat edistää asiaa. Elinkeinoelämäkin on viestittänyt, että tarvetta olisi.Nykyään käytännöllisin tie takaisin korkeakouluihin kulkee pääsykokeiden kautta. Vaikka tarkoituksena olisi suorittaa vain osa tutkinnosta, kesken työ­uransa luentosaliin palaava voi viedä paikan juuri ylioppilaaksi kirjoittaneelta, jonka tähtäimessä olisi koko tutkinto.Joidenkin arvioiden mukaan jopa kolmasosa pääsykokeissa hyväksytyistä olisi ensisijaisesti täydentämässä aiempaa osaamistaan. Tulos on, että väli­vuodet ennen opintoja lisääntyvät eikä tilastoihin kerry valmistuneita odotusten mukaan.Ratkaisu ongelmaan tuntuu yksinkertaiselta. Jos tavoitteena on osaamisen päivittäminen, korkeakouluun voisi tulla muutakin reittiä kuin yleisissä pääsy­kokeissa. Joissakin maissa tunnetaan esimerkiksi vuoden mittaiset opinto-oikeudet. Niiden myöntämiseen ei tarvita kovin raskaita menettelyjä.Todellisuus voi kuitenkin olla monimutkaisempi. Korkeakoulut ja varsinkin yliopistot on ihmisten mielissä kuorrutettu perinteillä, muodoilla ja vanhoihin sivistyskieliin perustuvilla tutkinto­nimikkeillä. Miten voi uskottavasti kertoa naapurille tai sukulaiselle oppineensa jotain uutta, jos siitä ei saa komeaa titteliä?Ajattelun uudistamista tarvitaan myös korkeakouluissa. Opiskelija ei ehkä olekaan suoraan lukiosta ponnistava nuori vaan työelämän koulima ja kokemusta hankkinut ammattilainen, jolla on paljon annettavaa myös opettajilleen.