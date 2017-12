Mielipide

Juhlien jatkot pidetään Virossa

Satavuotis­juhlat

Mahtoiko

Suomi

Jopa

Miksi

eivät ole ohi. Tämä tuli selväksi viimeistään maanantaina, kun joukko virolaisia liikemiehiä ilmoitti pystyttävänsä Tallinnaan monumentin kumarruksena suomalaisille Viron ja Suomen 100-vuotisjuhlien kunniaksi. Monumentti nousee vuoden ku­luessa keskelle Tallinnaa, entiselle tehdasalueelle Rotermannin keskukseen, jossa suomalaiset nuoret täyttävät viikonloppuisin vaatekauppoja.Virolaiset ovat ottaneet ällistyttävällä tavalla ilon irti Suomen 100-vuotisjuhlasta. Se on alkusoittoa Viron itsenäisyysjulistuksen 100-vuotispäivälle 24. helmikuuta.Presidentti Sauli Niinistö lupasi Viron yleisradioyhtiön ERR:n haastattelussa Linnan juhlissa, että Suomi juhlistaa vastavuoroisesti Viroa. ”Muistamme lämmöllä, kuinka Viro on ollut osallisena meidän juhlissamme, ja yritämme sitten maksaa takaisin, olla mukana myös teidän juhlissanne”, sanoi Niinistö.presidentti ymmärtää, mitä lupasi? Koko Viro liputti 6. joulukuuta Suomen itsenäisyyden kunniaksi. Pääministeri Jüri Ratas lauloi Maamme-laulun ministerien ja sadan muun kuorolaisen kanssa Suomen Tallinnan-lähetystön pihalla. Aamutelevision lähetykset oli siirretty Suomen suurlähetystöön ja Helsinkiin.Yksikään uutiskanava ei unohtanut kertoa Suomen itsenäisyyspäivästä, osin leikilliseen sävyyn. Postimees-lehti suomensi nimensä Postimieheksi. Viikkolehti Eesti Ekspressin toimittajat allekirjoittivat tekstinsä suomalaisin lisänimin, kuten Tarmo ”Vahter-Väinämöinen” ja Kristi ”Vainküla-Wuolijoki”. Päätoimittaja Erik ”Moora-Ylipulli” tiivisti Suomen merkityksen pääkirjoituksessaan: ”Ilman Suomea olisimme latvialaisia.”Monilla virolaisella on oma kotisuomalaisensa, ”kodusoomlane”, jonka luona kyläillä. Samankaltaisia henkilökohtaisia ystäviä virolaisilla ei ole Latviassa, jonka kanssa Virolla on enemmän yhteistä historiaa.Eesti Päevaleht pyhitti kansisivunsa ja koko lehden Suomelle. Avausartikkelina oli Suomen-siltaa 50 vuotta tutkineen Seppo Zetterbergin haastattelu. Historioitsija onkin varsinainen mediatähti, samoin kuin suurlähettiläs Kirsti Narinen.on peili, johon Viro vertaa valintojaan. Virolaisten lempisuomalainen on Carl Gustaf Mannerheim. Niin äänestivät Vikerraadion kuuntelijat. Melkein yhtä paljon ääniä saivat Tarja Halonen, Kimi Räikkönen ja Tove Jansson.Suomi 100 muuttui Virossa ilmiöksi, jossa jokainen aikaansa seuraava halusi olla mukana. Kolmetoista vuotta täyttänyt virolaispoika riemuitsi koulussa, että on syntynyt samana päivänä kuin Suomi. Ekaluokkalaisten rytmiikan tunnilla tanssittiin letkajenkkaa.Viro aikoo liputtaa ensi vuonna myös Liettuan, Puolan ja Latvian itsenäisyysjulistusten satavuotispäivinä, mutta niiden on turha odottaa samankaltaista kaiken kattavaa juhlistusta.venäjänkielisen Maardun kulttuuritalolla järjestetään Sinivalkoinen konsertti perjantaina 15. joulukuuta. Maardu on Tallinnan naapuriin neuvostoaikana perustettu teollisuus- ja rahtisatamakaupunki, jonka väestö elää Venäjän valtion television vaikutuspiirissä. Asukkaista 90 prosenttia on venäjänkielisiä.Kuinka Suomen itsenäisyyspäivän juhla tuli jopa Maarduun? Konsertin järjestäjä Victor Polyakoff kertoo puhelimessa innostuneesti, että idea syntyi Viron itsenäisyyspäivän juhlaa ideoidessa. ”Kun jo aloimme ideoida, emme enää voineet lopettaa. Puhallinorkesterin johtaja ehdotti, että tehdään ohjelma myös Suomen itsenäisyyspäiväksi.”Polyakoff laulaa. Ohjelmassa ovat esimerkiksi talvisodan aikainen Elämää juoksuhaudoissa ja Sininen ja valkoinen.Suomen itsenäisyyspäivä koskettaa maardulaisia?”Monet työskentelevät satamassa. Ihmiset tietävät, mitä ympärillämme tapahtuu”, sanoo Polyakoff. Hänen tyttärensä on töissä Suomessa, ja yksi läheisistä ystävistä on suomalainen näyttelijä, siis kotisuomalainen.Juhlatunnelma on Virossa ollut niin vilpittömän iloista ja laajaa, ­ettei siihen liity vastavuoroisuuden vaatimusta. Historian merkkipäiviä juhlistetaan Virossa ylipäätään laajemmin. Kukaan tuskin kuvittelee, että suomalaiset vastaisivat juhlin­taan samalla tavalla 24. helmikuuta.Olisi silti hauskaa, jos jotakin keksittäisiin.