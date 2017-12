Mielipide

Pakkasukon porttikielto on hyvä uutinen

myydyimmän tabloidilehden Komsomolska­ja pravdan perjantainen pääuutinen kuuluu: ”Terve pakkasukko, toitkos meille todistuksen?” Uutisen aiheena on pakkasukon ja hänen viehättävän apurinsa lumineidon useisiin päiväkoteihin saama porttikielto. Kieltoja on jaeltu ainakin Moskovassa, Kirovissa, Novo­sibirskissä ja Kazanissa.Ei, kysymys ei ole uskonnollisesta varovaisuudesta, sillä pakkasukkohan on nykyisin agnostikko, joka ei ota kantaa Jumalan olemassaoloon. Pääargumentti pakkasukkoa vastaan on ollut maksullinen valokuvaus lasten kanssa. Viranomaisten mukaan artisti voi esiintyä maksusta kunnallisissa tiloissa vain vuokraamalla kiinteistön käyttöönsä.Joihinkin päiväkoteihin pakkasukko on päästetty, kun hänen henkilöllisyytensä on varmistettu ja hän on saanut vaarattomuudestaan todistuksen. Lisäksi viranomaiset ovat kiinnittäneet huomiota joulukuusten palovaarallisuuteen.Lehden asiantuntijakommenteissa viranomaisten toiminta tuomitaan hölmöilyksi tai korruptioksi. Samalla muistutetaan, että päiväkodeissa on vanhempainneuvostot, joissa juuri tämäntyyppiset kysymykset on syytä ratkaista.uutisesta olen tullut paremmalle mielelle. Tämähän osoittaa kiistatta, että Venäjä on lopulta liittynyt niin sanottujen normaalien kansakuntien joukkoon. Irtonumeromyynnillä elävän lehden pääuutinen ei käsittele verta, väkivaltaa, kansainvälisiä salaliittoja eikä turhia julkkiksia, sillä pakkasukko ei ole turha. Ei, käsillä on kysymys, jota esimerkiksi Pohjoismaissa voitaisiin vatkata vastaavalla tavalla päiväkausia.Samaan aikaan sekä presidentti Vladimir Putin että pääministeri Dmitri Medvedev kertoivat, että talouden taantuma on ohi. Kansainväliset tilastot kertovat samaa: kansantuote on kääntynyt kasvuun ja inflaatio on mitätön.Tavallisen kansalaisen tulojen hienoinen kasvu voi mennä tilastovirheen piikkiin, mutta hetkinen: älypuhelinten myynti on ollut tänä vuonna kovassa kasvussa. Ei niitä ilmaiseksi jaella.venäläisillä on siis kaikki hyvin, mutta entä ulkopolitiikka? Presidentti pyrähti maanantaina Syyriaan kertoakseen maailmalle, että joukkoja vieraalta maalta ryhdyttäisiin kotiuttamaan. Maaliskuun presidentinvaaleihin saakka ulottuva ennustukseni kuuluu, että mitään arvaamatonta ei tapahdu.Rauha maassa ja ihmisillä normaalia tylsyyttä. Siinä kelpaa uutiseksi vaikkapa pakkasukko.