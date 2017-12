Mielipide

Maakuntauudistus raivaa työllistymisen esteitä

Tulevina vuosina

Vireillä

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Sote-uudistuksen

Maakuntamallissa

työmarkkinoilta häviää runsaasti perinteisiä tehtäviä. Uusia työtehtäviä syntyy, mutta ne vaativat uusia taitoja. Meillä on jo nyt kymmeniätuhansia ihmisiä, jotka eivät työhalukkuudestaan ja -kyvykkyydestään huolimatta löydä paikkaansa työmarkkinoilta.Korjaustoimissa keinojen irrallisuus vie niiden tehoa. Koulutuksen, kuntoutuksen ja palkkatuen kaltaisia toimia ei ole sovitettu onnistuneesti työmarkkinoiden toimintaan.Yksittäisten toimenpiteiden hiominen ei riitä. Tarvitaan uusi kokonaisote, jolla työvoiman kysyntä ja tarjonta saadaan kohtaamaan.oleva maakuntauudistus näyttäisi tuovan ratkaisevan parannuksen juuri näihin ongelmiin. Keskustelu maakuntauudistuksesta on kuitenkin juuttunut sosiaali- ja terveydenhuollon yksityiskohtiin.Tulevaisuuden kohtalonkysymys on, miten huolehditaan ikääntyneen työvoiman työkyvystä siten, että se vastaa työvoiman kysyntää.Hallitus on valmistellut lakia ­alueiden kehittämis- ja kasvupalveluiden rahoittamisesta. Sen tavoitteena on tarjota välineitä maakuntien elinvoimaisuuden vahvistamiseen. Valmisteilla on myös laki rekrytointi- ja osaamispalveluista, jolla pyritään parantamaan työvoiman työllistymismahdollisuuksia.Näiden kahden tavoitteen yhdistäminen on historiallisestikin merkittävä edistysaskel. Tarkoitus on, että huomio kohdistetaan sekä työvoiman kysyntään että tarjontaan.Säädöksiä on selkeytetty, ja joitakin tukimuotoja on poistettu. Säätelyn yksityiskohtaisuutta on purettu, ja maakunnalle on siten jätetty soveltamista koskevaa päätösvaltaa.Rekrytointi- ja osaamispalveluista lakiluonnos toteaa rohkaisevasti, että maakunta voi toimia asiakkaiden paikallisten ja alueellisten tarpeiden pohjalta. Maakuntien virkamiehiltä ja luottamushenkilöiltä vaaditaan kuitenkin melkoisia ponnistuksia, jotta he pystyvät hahmottamaan kokonaisuuden yksityiskohtien takaa sekä yhdistämään työkykyä edistävät terveydenhuollon ja koulutuksen toimet taloudellista elinvoimaisuutta parantaviin projekteihin.vaikutusta työmarkkinoiden toimivuuteen ei ole julkisuudessa juuri käsitelty. Tavoitteena on väestön terveyden ja toimintakyvyn edistäminen tehokkaasti ja taloudellisesti, ja tavoitteen toteutuminen näkyy kohene­vana työkykynä työmarkkinoilla. Tavoite konkretisoituu, kun maakunta vastaa sote-palveluista, työvoiman rekrytoinnista ja alueen elinvoimaisuuden kehittämisestä.Nykyisen järjestelmän kiistaton heikkous on ollut, etteivät kunnalliset sosiaali- ja terveyspalvelut ja valtion hoitamat elinkeino- ja työvoimapalvelut ole aidosti löytäneet toisiaan. Organisaatioiden toiminta­tavat ja vastuiden määrittelyt ovat poikenneet toisistaan. Osa asiakkaista on jäänyt tyhjän päälle.Eniten tämä on koetellut työttömiä, osatyökykyisiä, itsensä työllistäjiä ja keikkatyöntekijöitä. Heistä monet tarvitsevat tehokasta kuntoutusta päästäkseen työmarkkinoille. Myös sairaustapaukset tuottavat ­ongelmia, kun kukaan ei korvaa sairauspäiviä tai menetettyjä keikkoja: pahimmillaan julkisen terveydenhuollon jonoissa odottava on voinut pudota työmarkkinoiden ulkopuolelle. Kun maakunta on vastuussa niin sote-asioista, työvoiman tarjonnasta kuin työllisyydestäkin, sillä on motiivi puuttua asiaan.Sairauksien hoidon, eri kuntoutus-, koulutus- ja työvoimapalvelujen sekä työnantajalle maksettavan tuen yhdistäminen on usein takkuillut. Se on väärin niin työmarkkinoille palaamista yrittäviä ihmisiä kuin kalliita erityistoimia rahoittavia veronmaksajiakin kohtaan.muutoksen avain on yhteinen johto. Kaikki toimenpiteet, joilla parannetaan työmarkkinoiden toimivuutta ja ihmisten mahdollisuuksia pärjätä työmarkkinoilla, ovat maakunnan käsissä. Epäonnistumisista ei voi enää syyttää toista hallinnonalaa.Asiat eivät toki korjaannu sormia napsauttamalla. Rohkeaa uudistumishalua vaaditaan kaikilta, ei vähiten maakunnan johdolta.Luottamushenkilöille pontta antavat vaalit. Jos maakunta ei saa ­asioitaan hoidettua, kansa voi vaaleissa vaihtaa edustajia.Maakuntauudistus voisi lopettaa vuosikymmeniä jatkuneen pallottelun kierteen, josta työmarkkinoilla huonoimmassa asemassa ovat kärsineet eniten. Ellei tehdä mitään, ­nykyisen järjestelmän ongelmista kärsivien joukko on tulevaisuudessa paljon suurempi kuin nykyisin.