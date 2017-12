Mielipide

, joihin haluttiin uskoa: 1. Historia loppuu liberaalin demokratian voittoon. 2. Lapsille suunnattu epäpoliittinen alpakkatapahtuma joutui väistymään Töölöntorilta natsien mielenosoituksen vuoksi.Yhteistä tarinoille on, että ne eivät pitäneet paikkaansa.Työn muutoksesta voimansa saanut uuskonservatiivinen aalto on pyyhkäissyt koko läntisen maailman yli. Itsenäisyyspäivän alpakkatapahtuma paljastui vastamielenosoitukseksi.Ihminen on tarinoiden kautta maailmaa hahmottava eläin. Siksi tarinoiden kanssa pitää olla tarkkana.merkittävistä kaupunkisuunnittelua tällä vuosituhannella hallinneista tarinoista on profetia autokeskeisen aika­kauden lopusta. Tähän tarinaan nojaa myös Helsingin vuosi sitten hyväksytty yleiskaava. Kaava pohjaa ajatukseen siitä, että yhä useampi uusi ja vanha helsinkiläinen on halukas vaihtamaan autoilun raitiovaunuun tai pyörään. Mutta entä jos tarina autoilun aika­kauden loppumisesta ei olekaan totta?Helsingin kaupunkiympäristön toimi­alan virkamiehet antoivat asiasta vastikään lausunnon. Lausunto oli vastaus kaupunginvaltuutettu Jenni Pajusen (kok) kysymykseen siitä, mitä sähkö- ja robottiautojen yleistyminen tarkoittaa Helsingissä.Vastauksen mukaan vain tulevaisuuden epäselvyys on selvää. Kyytipalvelut, joukkoliikenteen kehitys ja muu liikkumisen murros voivat viedä Helsinkiä suuntaan, jossa autoilun ja auton omistamisen suosio vähenee. Tai sitten: sähkö- ja robottiautojen yleistyminen voi johtaa autoilun ja auton omistamisen suosion kasvuun.Myös jälkimmäiselle on hyvät perusteet. Sähkö- ja robottiautot saattavat vähentää autoilun kielteisiksi miellettyjä puolia. Sähkömoottorilla liikkuminen on halvempaa ja ympäristöystävällisempää kuin bensiinimoottorilla. Robottiauto taas saattaa vapauttaa autoilijan kädet esimerkiksi matkan aikaiseen työn­tekoon.kaupunkisuunnittelun nykylinjan kannattajat korostavat mielellään, että autoilun ja muiden liikkumismuotojen vastakkainasettelu on turhaa. Se on yritys tehdä poliittisesta epäpoliittista.Vähäautoisessa kaupungissa on paljon hyviä puolia. Mutta tie sinne on kivetty valitsemisen pakolla.