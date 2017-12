Mielipide

on kriisissä. Yhteisyys on kadoksissa ja johtajuus hukassa. Jäsenmaat haluavat maksaa vähemmän unionin yhteiseen kassaan – eivät missään tapauksessa enempää. Köyhimmät maat kaipaavat lisää yhteisvastuuta, rikkaimmat vastustavat sitä.Jäsenmäärän tuleva muutos ­aiheuttaa rahoitusongelmia. Komissio esittelee EU:n huippukokouksen alla oman ehdotuksensa, jolla unionin toimintaa tiivistettäisiin ja rahoitusta muutettaisiin. Ehdotus saa jäsenmailta kovaa kritiikkiä.Suomi ei hyväksy mallia, joka olisi kallis Pohjolassa. Komissio ja Brysselin herrat kelpaavat syntipukeiksi, joita vastaan kansaa nostattamalla kerätään jäsenmaissa ääniä. Solidaarisuus on hukassa. Tarvitaan vastuunkantajaa ja pelin ratkaisijaa. Katseet kääntyvät kohti Saksaa.On vuosi 1999.nykyiset vaikeudet eivät todellakaan ole ensimmäisiä. Eivätkä viimeisiä. Monet ongelmista palaavat lähes identti­sinä muutaman vuoden välein.EU:n huippukokous alkaa tänään torstaina Brysselissä. Kokouksessa ja kokouspaikan käytävillä päättäjät pohtivat asioita, jotka muistuttavat monella tavoin vuoden 1999 vaikeuksia.Maaliskuun huippukokous vuonna 1999 järjestettiin Berliinissä. Kuin kriisin tunnelmaa vahvistaen Nato aloitti ensimmäisenä kokouspäivänä pommituksensa Jugoslaviassa. Venäjä hermostui.Kaksipäiväisen kokouksen asia­listan ykköskohdat liittyivät kuitenkin rahoitukseen ja unionin laa­jentumiseen. Unioniin oli tulossa ­mukaan uusia maita itäisestä Keski-Euroopasta.Jotta unionin budjetti kestäisi länttä köyhempien maiden mukaantulon, maatalouteen sekä rakennetukiin menevää rahoitusta oli muutettava ja budjettia korjailtava. Muutosprojekti kulki nimellä Agenda 2000. Kun kukaan ei halunnut maksaa enempää, päädyttiin nollasummapeliin. Rahoitusjärjestelmän remontoinnin ongelmaksi tuli se, että jos annat yhdelle, viet toiselta.Tilanne oli vakava. Kun toimittaja kysyi silloiselta pääministeriltä ­Paavo Lipposelta (sd) kokouksen alla, miten unionin käy, jos se ei löydä sopua Berliinissä kriisinsä keskellä, Lipponen vastasi epätoi­voisella äänellä: ”Elekee, elekee!”Raha-asiat jumittivat kokouksessa: jos kumarsi yhdelle, pyllisti toiselle. Saksan neuvottelijat pitivät neuvottelijoita hereillä ja pienessä nälässä läpi viimeisen yön. Jokaista kuultiin erikseen, jotta pullistelu karsiutuisi käytöksestä.Sen jälkeen avattiin basaari: jokaiselle jäsenmaalle luvattiin jotain pientä kivaa, jolla kerskailla, kun palaa kotimaahan. Sopu syntyi, ja elekee-vaihtoehdolta vältyttiin.Saksa otti johtopaikkansa unionissa. Se ratkaisi omalla kustannuksellaan pelin. Saksa oli hakenut merkittäviä alennuksia nettomaksuosuuteensa. Lopputulos ei johtanut tavoitteeseen. Saksan silloinen liittokansleri Gerhard Schröder hyväksyi sen, että Saksa ottaa sovun piikkiinsä – joka oli jo muutoinkin pidentynyt Itä-Saksan yhdistämisestä.on avainroolissa myös nykyisessä EU:n kriisissä. Britannia matkaa ulos unionista. Muutamat Agenda 2000 -ohjelman turvin mukaan otetut maat ovat kääntäneet selkänsä yhteisille arvoille. Venäjä hajottaa unionia, ja eurojärjestelmä kaipaisi tiivistystä toimiakseen nykyistä paremmin.Samaan aikaan Saksa kokoaa uutta hallitusta. Ainoa toimiva vaihtoehto on kristillisdemokraattien ja sosiaalidemokraattien suuri koalitio. Saksan hallituksen muodostamis­vaikeuksia on tulkittu siten, että Saksa ei voi nousta pelinratkaisijaksi unionissa vuoden 1999 tyyliin.tulkintamalli on. Sosiaalidemokraattien johtaja Martin Schulz on nostanut koalition kynnyskysymykseksi sen, että Saksa ottaa vetovastuun unionissa. Hän ilmoitti toivovansa Euroopan yhdysvaltojen syntyä. Schulz sai työntöä hallitukseen Ranskan presidentiltä Emmanuel Macronilta, joka myös haluaa tiivistä unionia.Jatkaakseen hallituksessa kristillisdemokraattien on annettava Schulzille myönnytyksiä – esimerkiksi eurooppapolitiikassa. Jos Saksa lyö taas lompakon pöytään, se voisi tarkoittaa tällä kertaa sitä, että EU:n suurmaa menisi yhteisvastuuta kasvattavissa ja eurojärjestelmää korjaavissa linjauksissaan hieman pidemmälle kuin mitä esimerkiksi Suomi haluaa.Jos uutta hallitusta ei saada ­kasaan Schulzin ehdoilla, Saksa matkaa uusiin vaaleihin ja elekee-vaihtoehto voi lopulta toteutua.