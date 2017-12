Mielipide

Mistä Paavo Väyrynen saa virtansa?

presidentin­vaalitentit nähtiin peräperää, MTV:n tentti toissa päivänä ja Ylen eilen.Enää yleisöllä ei ole vaaraa nukahtaa television ääreen kesken tentin. Siitä pitää huolen valitsijayhdistyksen ehdokas Paavo Väyrynen.Nämä presidentinvaalit ovat jo neljännet, joissa nyt 71-vuotias Väyrynen on ehdokkaana.yksi normaalielämä ei riittäisi kaikkeen siihen, mitä Väyrynen on ehtinyt saada aikaan, hän koleerisena tahtoihmisenä tekee asioita päälletysten.Parhaillaan hän on kahden puolueen – keskustan ja perustamansa kansalais­puolueen – jäsen. Helsingin kaupunginvaltuustossa hän edustaa kristillisdemo­kraatteja, tosin sitoutumattomana. Hänellä on paikka sekä Suomen eduskunnassa että EU-parlamentissa, joista vain toista hän voi kerrallaan edustaa.Suomessa odotellaankin Väyrysen paluuta kotimaan politiikkaan, ehkä jo ensi keväänä.Presidentinvaaleissakin hän on ehtinyt kannattaa kahta ehdokasta: ensin Sauli Niinistöä, nykyisin itseään.pitkä poliittinen ura oli jo vähällä päättyä. Hän uhkasi lopettaa, mikäli ei saisi taakseen vaadittuja 20 000:ta kannattajaa. Jotkut saattoivat pitää Väyrysen uhkausta lupauksena. Yhtä kaikki, uhkaus tehosi.Hänen kerrotaan sijoittaneen lehtikampanjaan viisinumeroisen summan omiakin rahojaan. Sen jo luulisi kertovan, että mies on tosissaan.Vaikka Väyrynen ei vieläkään pääsisi presidentiksi, hän ei suinkaan ole jättämässä politiikkaa. Vuoden 2019 keväällä on peräjälkeen sekä eduskuntavaalit että EU-parlamentin vaalit.Ei tarvitse mielikuvitusta ennustaakseen, että Väyrynen aikoo ehdolle molemmissa vaaleissa, jotta voi sitten taas valita, kumpaan menee. Niin hän teki nykyhallitusta muodostettaessa.Väyrystä sitten ajaa pyrkimään joka paikkaan, kerta toisensa jälkeen? Valta. Yhtä avoimen vallanhimoista poliitikkoa Suomessa on nähty harvoin, jos koskaan.Väyrynen on pitkäikäistä sukua, joten hänet saatetaan nähdä sekoittamassa poliittista pakkaa vielä vuosien päästä.Väyrysestä ollaan monta mieltä, mutta politiikan toimittajille hän on arvokas. Ilman Väyrystä kotimaan politiikka voisi ajoittain olla tylsää.