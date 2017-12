Mielipide

Sote-uudistuksen painotusta pitää muuttaa

Sosiaali- ja terveydenhuollon

Sote-uudistuksessa

Hätäinen

Yksi

uudistaminen on tarpeellinen hanke. Sen tavoitteet – hoitoon pääsyn nopeuttaminen, terveys- ja hyvinvointierojen kaventaminen, palvelujen yhdistäminen järkeviksi kokonaisuuksiksi ja kustannussäästöt – ovat myös kannatettavia.Sinänsä tarpeellisessa uudistuksessa huolestuttavat sosiaali- ja ­terveydenhuollon henkilöstön asema, suunniteltu valinnanvapausmalli ­sekä yksityisille terveysjäteille kaavailtu vahva jalansija. Lähes kaikki asiantuntijat ovat todenneet, etteivät sinällään hyvät tavoitteet ­toteudu Juha Sipilän (kesk) hallituksen ajamalla valinnanvapausmal­lilla.Epävarmuus tulevasta on rassannut sosiaali- ja terveyspalveluiden työntekijöitä aivan liian kauan. Uhkana on, että tavoitellut säästöt haetaan henkilöstön työehtoja heikentämällä. Henkilöstö on sote-sektorilla tärkein voimavara, ja alan työn­tekijät ovat keskeisesti takaamassa tuloksellista palvelutuotantoa.Valinnanvapaus voi johtaa henkilöstön suureen vaihtuvuuteen ja työsuhteiden keston lyhenemiseen, kun osa terveysfirmoista voittaa markkinaosuuksia ja osa häviää niitä. Näin on käynyt esimerkiksi bussiliikenteen kilpailutuksissa. Lisäksi vaarana on, että tukipalveluista huolehtiva henkilöstö ulkoistetaan, vaikka he ovat olennainen osa laadukkaiden ja eheiden palvelukokonaisuuksien tuottamista.on monia suuria kysymysmerkkejä, ei vähiten rahoituksen riittävyyttä arvioitaessa. Hallitus on ilman kunnon perusteluita toistanut yhä uudestaan, ­että uudistuksella pyritään kolmen miljardin euron säästöihin vuoteen 2029 mennessä.Tuskin kovin moni vaatii Sipilän hallituksen ministerien päitä vadille vuonna 2029, jos silloin huomataan, että tavoitellut säästöt eivät ­toteutuneet. Perustelematon säästö­tavoite vahvistaa entisestään ajatusta, että nyt ollaan luomassa markkinoita yksityisille terveys­jäteille, joiden ykköstavoite on tehdä terveysbisnestä eli voittoa omistajilleen.Kaavailtu pakollinen asiakasseteli horjuttaisi maakuntien taloutta ja ­lisäisi asiakasmaksujen nousun riskiä. Se myös vaarantaisi palvelujen saatavuuden ja erityisesti korkea­tasoisen erikoissairaanhoidon toiminnan. Rahoitusmallin taustalla tuntuu olevan vain vahva toivomus, ­että malli toimisi paremmin kuin nykyinen.ja hallitsematon valinnanvapauden laajentaminen erikoissairaanhoitoon – sitä ei alun ­perin pitänyt edes tehdä – vaarantaa hyvin toimivan julkisen erikoissairaanhoidon toiminnan.Perusterveydenhuollossa valinnanvapaus voi johtaa terveys- ja ­hyvinvointierojen kasvuun, ellei palveluntuottajia velvoiteta tuottamaan palveluja myös harvaan asutuilla seuduilla ja liiketaloudellisesti heikommin tuottavilla aloilla. Esitetyssä muodossa valinnanvapaus johtaa kustannusten merkittävään kasvuun.Valinnanvapaudesta ei ole hyötyä eikä sitä voi käyttää, ellei asiak­kaalla ole riittävästi tietoa palvelujen laadusta ja vaikuttavuudesta. Tämä ongelma koskee erityisesti niitä ihmisiä, joiden kyky hakea ­palveluja on rajoittunut.sote-uudistuksen perusongelmista on, että uudistus keskittyy ­liikaa palvelujen markkinaehtoistamiseen ja kilpailuedellytysten luomiseen, kun pääpainon pitäisi olla ­sosiaali- ja terveyspoliittisilla tavoitteilla. Onko perimmäisenä tavoitteena palveluntarjoajien eikä asiakkaiden yhdenvertaisuus?Sote-uudistus on tarpeellinen, mutta ehdotettu valinnanvapausmalli ei ole nykymuodossa hyväksyttävissä. Hallituksen olisi nyt ­nopeasti paneuduttava asiantuntijalausuntoihin, joissa ongelmia ja ­niiden ratkaisuja on tuotu esille. Asiantuntijoiden ratkaisuehdotusten pitäisi myös näkyä esityksessä, jonka hallitus antaa myöhemmin eduskunnalle.Jos sote-uudistus menee maaliin asti kaikkine valuvikoineen, sen korjaaminen on todella hankalaa, ellei mahdotonta. Oleellista on, että sosiaalipalvelut pysyvät uudistuksen kyydissä. Nyt painotus on liikaa terveyssektorilla.Kaiken hälinän keskellä kannattaa muistaa, että suomalainen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmä kestää hyvin kansainvälisen vertailun. Nykytilanne ei ole lainkaan niin huono kuin kiihkeimmät äänen­painot antavat – ehkä tarkoitus­hakuisestikin – ymmärtää.