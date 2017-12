Mielipide

Isoisäni vaikeni haaveistaan, poikani listaa omiaan ääneen

Vuoden

Lasten

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Jos kympin

tärkeimmät luku­kokemukseni ovat olleet isoisäni ja isäni muistelmat. Kun lapseni sai koulutehtäväkseen selvittää isovanhempiensa lapsuuden harrastuksia, leikkejä ja haaveita, aloimme vertailla sukumme neljän polven elämää lähes sadan vuoden ajalta.Lapuallavuonna 1923 syntynyt, maalaistalossa kasvanut äidinisäni haaveili ohjatuista harrastuksista, mutta sellaisia ei ollut. Kansakoulussa kiistat ratkaistiin painimalla, ja välitunnilla joukkueet jakautuivat sen mukaan, kannattiko perhe Lapuan liikettä vai ei.Kotkassa kaupunkilaislapsuuden elänyt, vuonna 1954 syntynyt isäni sai ensimmäisen jääkiekkomailansa 6-vuotiaana. Harrastaminen tarkoitti pihapelejä. Minulla ja omilla lapsillani oli kouluikään mennessä ohjattuja harrastuksia useita kertoja viikossa.arkireviiri onkutistunut. 1920- ja 1950-luvuilla syntyneet leikkivät tuntikausia kaukana kotipihasta. Isoisäni leikkejä seurasivat lehmät, jotka olivat hänen vastuullaan 7-vuotiaasta lähtien. Isäni kaveriporukan mukana kulkivat taapero­ikäiset pikkusisarukset.Meidän 1980-luvulla syntyneiden kaulassa kulkivat avaimet, kun olimme omilla teillämme koulun jälkeen. Omien lastemme mukaan pakkaamme lähipuistoonkin puhelimen.Isoisäni ja isäni osasivat nimetä vuosikymmenienkin jälkeen lapsuutensa joululahjat. Joulupukki kun toi niitä isoisälle vuosittain yhden, isälle muutaman. Lasteni toivelistat ovat yhtä pitkiä kuin omani aikanaan, ja lelukasat korkeita. On vaikea muistaa, mitä kaikkea pukki toi edes viime jouluna.poika olisi käsite, isoisäni olisi ollut sellainen. Silti seitsenlapsisen perheen vanhin poika jätti velvollisuudentunnosta koulun 12-vuotiaana ja jäi kotitilalle töihin. Unelmat olivat muualla, mutta kotona oli vaikea sanoittaa haaveammatteja oman elinpiirin ulkopuolelta.Isäni ilmoitti 5-vuotiaana ryhtyvänsä kivityömieheksi. Koululaisena mieleen jäivät kuitenkin äidin sanat, että perheen ainoa poika seuraisi isänsä akateemista tietä. Minä kirjoitin ystäväkirjoihin haaveammatikseni ratsupoliisin. Vanhemmat eivät sanoneet, mitä meistä piti tulla. Saimme valita itse.Omat lapseni haluavat isona NHL-pelaajaksi, kokiksi tai sähköautoyrityksen toimitusjohtajaksi. Olisi kuulemma hienoa tehdä harrastuksesta työ tai auttaa ratkaisemaan ilmastonmuutos. Nykylapsille on kerrottu, että haaveilla kannattaa, koska kaikki on mahdollista.