Lääkärien kytkökset lääketeollisuuteen rapauttavat luottamusta

asiantuntijoilla on usein sidonnaisuuksia lääketeollisuuteen. Suomessa näiden sidonnaisuuksien ongelmista ei yleensä keskustella. Kansainvälinen hoitosuositusverkosto The Guidelines International Network on kuitenkin todennut, että eturistiriidat luovat puo­lueellisuuden riskin asiantuntijoiden tekemiin päätöksiin ja suosi­tuksiin.Filosofi Dennis Thompsonin mukaan eturistiriita syntyy, kun tois­sijaiset päämäärät vaikuttavat epätarkoituksenmukaisesti ammattilaisen tekemiin arvioihin. Joissakin ­tilanteissa esimerkiksi taloudelliset hyödyt saattavat joutua ristiriitaan hoitoalan ammattilaisten tärkeimpien tavoitteiden, potilaiden edun ja tieteellisen totuuden kanssa.Jokaisella meistä – myös koulutetuilla asiantuntijoilla – on taipumusta puolueellisuuteen sekä ajattelu­vinoumia, joista emme ole tietoisia. Mittava kognitiivisen psykologian ja sosiaalipsykologian tutkimuskirjal­lisuus osoittaa, että vinoumat tiedonkäsittelyprosesseissa ovat yleisiä, huomaamattomia ja vaikeita kiertää.meistä allekirjoittaneista oli mukana vuonna 2011 julkaistussa tutkimuksessa, jossa tarkasteltiin eri tutkijoiden päätelmiä syövän ja masennuslääkkeiden käytön yhteydestä. Niistä tutkijoista, joilla ei ollut sidonnaisuuksia lääkeyhtiöihin, 43 prosenttia katsoi masennuslääkkeiden käytön lisäävän munasarja- ja rintasyöpien riskiä. Sen sijaan yksikään niistä tutkijoista, joilla oli sidonnaisuuksia, ei nähnyt kyseisten lääkkeiden kohottavan syöpäriskiä.Vastaavia esimerkkejä on lukuisia. Tutkivaa journalismia tekevän Propublica-uutissivuston viime vuonna julkaiseman selvityksen mukaan ne lääkärit, jotka saivat rahaa lääkeyhtiöiltä, määräsivät kalliimpia merkkilääkkeitä todennäköisemmin kuin muut. Tuore luotet­tavinta lääketieteellistä näyttöä kokoava Cochrane-katsaus osoittaa, ­että teollisuuden rahoittamat lääke- ja laitetutkimukset päätyvät selvästi useammin tutkittujen tuotteiden kannalta suopeisiin johtopäätöksiin kuin muut tutkimukset.Tätä kutsutaan rahoitusefektiksi: teollisuuden rahoittamat asiantuntijat tekevät yleisesti teollisuudelle edullisia johtopäätöksiä silloinkin, kun tutkimusnäyttö ei niitä tue.Sidonnaisuuksien vaikutuksista on niin vahvaa tutkimusnäyttöä, että sitä on vaikea sivuuttaa. Eturistiriidat luovat päätöksentekoon puolueellisuuden riskin, eikä kukaan – edes asiantuntija itse – voi olla varma, ovatko hänen sidonnaisuutensa vaikuttaneet arviointikykyyn. Maailman arvostetuimpiin lääke­tieteelli­siin julkaisusarjoihin kuuluva The Journal of the American Medical ­Association omisti toukokuussa kokonaisen erikoisnumeron sidonnaisuuksille ja niiden ongelmille.oletetaan, että paras ratkaisu eturistiriitoihin on läpinäkyvyys. Tuoreet tutkimukset viittaavat kuitenkin siihen, että taloudellisten ­sidonnaisuuksien ilmoittaminen voi jopa pahentaa puolueellisuutta. Tämä yllättävältä kuulostava tutkimustulos johtunee siitä, että vinoumat aivojen tiedonkäsittelyprosesseissa vaikuttavat hienovaraisilla tavoilla, joita emme itse tarkoita tai huomaa.Yhdysvaltain lääketieteellinen akatemia (National Academy of ­Medicine) suositteleekin, että hoitosuositustyöryhmien puheenjohtajilla ei tulisi olla lainkaan eturisti­riitoja – eikä mieluiten työryhmien jäsenilläkään.Ongelmassa ei ole kyse yksittäisten ihmisten vääristä tai laittomista teoista, kuten lahjusten ottamisesta tai tutkimusvilpistä. Sidonnaisuudet ovat rakenteellinen ongelma, joka voi heikentää terveydenhuollon ­organisaatioiden ja toimijoiden – kuten hoitosuositusjärjestelmän – kykyä edistää tarkoitettua tehtäväänsä. Samalla eturistiriidat rapauttavat luottamusta näitä instituutioita kohtaan.keskustelussa rakenteelliset ongelmat sekoittuvat helposti yksilötason korruptioon. Siksi myös ongelmien ratkaisukeinoista puhuminen on vaikeaa.Mutta kuten kirjailija James Baldwin totesi: vain niitä asioita voidaan muuttaa, jotka suostutaan kohtaamaan.