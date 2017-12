Mielipide

Kirjastoille maksettavan kulttuurilehtien ostotuen lakkautus heikentää sananvapautta

ja kulttuuriministeriö päätti täysin yllät­täen lakkauttaa kirjastoille maksettavan kulttuurilehtien ostotuen vuonna 2018 selvityksen ajaksi. Summa on Sampo Terhon (sin) johtaman ministeriön kokonaisbudjetista yksi kolmaskymmenestuhan­nesosa, vajaa 200 000 euroa, joten leikkaus ei tuota säästöä. Kirjastoille ja kulttuurilehdille siitä koituu kuitenkin suuri vahinko. Toivomme, että Suomi 100 -vuoden perinnöksi ei jää kapeneva kulttuuriperintö.Ministeriön linjaus edustaa poukkoilevaa päätöksentekoa: vasta edellisenä vuonna kyseistä tukea korotettiin, jotta ­alueellinen tasa-arvo kirjaston käyttäjien välillä toteutuisi paremmin. Kulttuuri- ja mielipidelehtien päätoimittajina emme vastusta selvityksen tekemistä, mutta tuen lakkautus ennen kuin mitään edes on selvitetty, on kyseenalaista. Yhden vuoden leikkauksen takia lopetettujen tilausten takaisin saamiseen menee vuosia, vaikka tuki myöhemmin palautuisi.Tuen lakkautus kaventaa kulttuurilehtien saatavuutta paikkakunnilla, joilla ei ole hyvin varusteltuja erikoiskirjakauppoja. Kulttuurilehtiä tehdään luettavaksi, eikä nykyisessä kireässä taloustilanteessa kaikilla ole varaa kestotilauksiin. Toisaalta moni lukija on löytänyt tiensä tilaajaksi tutustumalla lehtiin kirjastossa.Miksi sitten kulttuurilehti­hankintoja on syytä tukea, edes vähäisin panostuksin? Lain turvaama tuki julkaisutoiminnalle ei yksin riitä, vaan julkaisut on tuotava yleisön ulottuville. ­Ilman tavoitettavaa ja monipuolista mielipidelehtien tarjontaa sananvapaus on huomattavasti heikommissa kantimissa.Kansalaiset ansaitsevat aidosti moniäänistä keskustelua ja erityisalojen näkökulmia maailmaan. Nyt molemmilla kansalliskielillä tuotetaan korkeatasoisia pienjulkaisuja, mutta kielivähemmistöjen lehdet ovat erityisen haavoittuvaisessa asemassa. Turvaamalla tilan laajoihin sisältöihin keskittymiselle mahdollistamme tulevaisuuden, jossa asioista voi olla montaa mieltä ja jossa perehtyneisyys on hyve.