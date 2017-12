Mielipide

päätöksen mukaisesti on säädetty uusi alkoholilaki. Se muuttaa nykyistä vähittäismyyntikäytäntöä muun muassa siten, että nelosolutta, vahvoja siidereitä ja lonkeroita voidaan ryhtyä myymään ruokakaupoissa.Muutosta on perusteltu muun muassa sillä, että se lisää työllisyyttä sekä kaupan että valmistuksen alalla. On mielenkiintoista nähdä, tapahtuuko näin.Jos ja kun osa kuluttajista nimittäin vain vaihtaa esimerkiksi aikaisemmin juomansa keski­oluen neloskaljaan, oluen litroissa mitattu kulutus ei välttämättä kasva. Tarvetta kaupan ja valmistuksen työvoiman lisäämiseen ei synny.Eräs asia on kuitenkin varma: kun ruokakaupoissa myytävien alkoholijuominen suurin sallittu alkoholipitoisuus nousee 4,7 prosentista 5,5 prosenttiin, alkoholinkulutus kasvaa. Juodun alkoholin määrä puolestaan on suoraan suhteessa alkoholista aiheutuviin haittoihin ja kustannuksiin.Haittojen ja kustannusten lisääntymisen todennäköisyyttä ei ole omiaan vähentämään se, että alkoholipitoisuuden nostolla ei ole mitään tekemistä esimerkiksi olutkulttuurin kanssa. Rajan asettaminen 5,5 prosenttiin merkitsee sitä, että melkeinpä kaikki niin sanotut maisteluoluet jäävät edelleen Alkon hyllyille.Valikoiman suhteen suurin muutos onkin siinä, että kotimaisten volyymioluiden vahvemmat versiot pääsevät laajaan jakeluun. Näillä tuotteilla ei makustella, niillä kännätään.Vahvempien tuotteiden jakelun laajentamisen sijasta olisi voitu keskittyä vähittäismyyntiaikojen laajentamiseen.Alkon myymälöiden aukioloa lauantaisin olisi voitu pidentää.Aukioloaikojen lyhentäminen juhlapäivien aattoina on outoa kuluttajien kiusaamista. Kyse on päivistä, jolloin juhlajuomien kysyntä on suurta. Juhannusaaton sulkemisaika – kello 12 – vaikuttaa suoranaiselta käsien pesulta. Pannaan nelosoluet ja lonkerot marketteihin. Kyllä haitat pysyvät kurissa, kun lopetetaan viinin myyminen juhannuksena kello 12.