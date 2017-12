Mielipide

Eduskunta nollasi tutkimustiedon merkityksen

Viime vuosina on toistuvasti vaadittu, että päätöksenteon tulisi perustua tutkittuun tietoon. Erityisesti on katsottu, että tutkimus­tietoa tulisi käyttää poliittisten päätösten vaikutusten arviointiin.



Tavoite tutkimustulosten ottamisesta huomioon koki perjantaina eduskunnassa kovan kolauksen. Riidattomasti on osoitettu, että alkoholin saatavuuden lisääminen johtaa merkittäviin terveydellisiin haittavaikutuksiin ja alkoholikuolemiin. Tästä huolimatta eduskunnan enemmistö päätti, että ruokakaupoissa myytävien alkoholituotteiden prosenttiraja korotetaan 5,5:een.



Samalla tehtiin merkittävä ­arvovalinta, kun niin sanottu eurooppalainen alkoholikulttuuri ja alkoholin saatavuuden lisääminen asetettiin aiheutuvien haittojen edelle.



Enemmistö siis nollasi olemassa olevan tutkimustiedon. Miten vastaisuudessa voidaan uskottavasti esittää, että päätösten arvioinnissa tutkimustiedolla on merkitystä?



Arvo Jäppinen



hallintotieteiden tohtori (h.c.)



Espoo