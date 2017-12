Mielipide

Latinankielisten radiouutisten toimittamista pitäisi jatkaa – Suomi on käytännössä perinteen ainoa edustaja

yliopistomaailma tutustui latinankielisiin uutisiin vuonna 1992, kun professori Tuomo Pekkanen vieraili Antwerpenin yliopistossa esittelemässä Kalevalan latinannostaan.Suomi näyttäytyi tuolloin maana, jossa yliopiston professori oli ottanut asiakseen kääntää yli kaksikymmentätuhatta säettä eeppistä runoutta latinaksi ja jossa kaiken lisäksi oli ryhdytty tuottamaan latinankielistä viikkokatsausta.Mielestämme latinankielisten uutisten jatkaminen on perusteltua.latinankielisiä uutisia Yle ohittaa kuluneen ­kysymyksen siitä, onko latina elävä vai kuollut kieli, sillä se ei ole kumpaakaan. Latinaa voisi pikemmin kutsua kulttuurin ja sivistyksen kieleksi, jonka kielioppi on säilynyt pitkälti samana Caesarin ja Ciceron ajoista lähtien.Paras osoitus latinan kielen pysyvästä monikäyttöisyydestä on toimittaa sillä ajantasaisia uutisia. Näin jatketaan myös perinnettä, jonka ainoa edustaja Suomi käytännössä on.Uutiset ovat olleet perinteinen aihe latinankielisissä aikakauslehdissä, mutta radiossa Suomi teki jotain, mitä on kokeiltu aikaisemmin vain Vatikaanissa 1930-luvulla.latinankieliset uutiset Yle menettää ainutlaatuisen mahdollisuuden kansainvälistymiseen.Mielipidekyselyt eivät koskaan tee oikeutta Nuntiin tavoittamalle monimuotoiselle yleisölle. Maailmalla käytetyissä latinan oppikirjoissa viitataan usein Nuntii Latiniin, eikä latinan osaajien lukumäärää tule aliarvioida. Lopettamalla Nuntiin Yle menettää tilaisuuden tehdä Suomea tunnetuksi nuorelle yleisölle ympäri maailmaa, etenkin kun useat uutis­aiheet käsittelevät muuten tuntemattoman Suomen asioita.Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella vuonna 2006 kokousten kuvaukset olivat saatavilla latinaksi. Latinan kautta Suomi ilmaisi siteensä eurooppalaiseen kulttuuriperintöön. Tämä ylittää kansallisylpeyden ja jopa eurooppalaisen patriotismin.Latinan opiskelu on yhdis­tänyt ihmisiä kaikkialta maailmasta – aina renessanssin jäl­kimainingeissa kirjoittaneista humanisteista 1800-luvun tutkimus­matkailijoihin.käytön edistäminen on ollut jo pitkään Academia Latinitati Fovendaen päämääränä. Järjestön viidestäkymmenestä jäsenestä neljä on suomalaisia. Uuslatinalaista kirjallisuutta käsittelevä perusteos Companion to Neo-Latin Studies mainitsee latinankieliset uutiset erityisen kiitettävänä hankkeena.Nuntii Latinin viisi julkaistua nidettä (Helsinki 1992–1999) ovat ainutlaatuinen aikalaishistoriikki latinan kielellä. Nämä tekstit ovat uraauurtavia kuvaillessaan nykymaailman tapahtumia selkeällä, viehättävällä ja uudissanojen rikastamalla kielellä.osoittaneemme, ­että kyse ei ole pelkästä nostal­giasta, vaan on painavia perusteita puolustaa tämän kansainvälisesti ainutlaatuisen myyntivaltin jatkumista.