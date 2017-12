Mielipide

Jorvin kätilöavusteiset sektiot huolestuttavat

Hus

on päättänyt, että Jorvin synnytyspuolen sektiot tehdään jatkossa ­kätilöavusteisina. Kätilöt korvaavat leikkaus- ja anestesia­hoitajien työt synnytyssali­työnsä ohessa tämänhetkisen suunnitelman mukaan toukokuussa.Synnytyspuolelle on annettu ymmärtää, että tämä muutos perustuu kätilöiden vapaaehtoisuuteen ja siihen, että kätilöt saavat lisäkorvauksen – hieman runsaat sata euroa kuukaudessa – ottaessaan vastuulle leikkaus- ja anestesiahoitajien työt. Tällainen käytäntö on olemassa Kuopiossa ja Turussa.Todellisuudessa tilanne on erittäin huolestuttava. Voidaanko kätilöt saada varsin lyhyellä lisäkoulutuksella perehtymään jo sinällään vaativaan leikkaus- ja anestesiahoitajan työhön? Vaikka kyseessä on ainoastaan yksi erikoisala, saattaa siinäkin tulla eteen paljon haastavia ja vaikeita tilanteita. Turvallinen hoito lienee kaikkien etu.Lisäksi synnytyspuoli ei ole kyennyt erittelemään tähän mennessä henkilöresursseja, jotka toiminnan aloittamisen jälkeen ovat Jorvin synnytys­osastolla.Nyt puhutaan, että kätilöt osallistuisivat leikkaustoiminnassa ainoastaan elektiivisiin sektioihin. Hus ei kuitenkaan ole kyennyt kertomaan, ­miten ja millaisella miehityk­sellä kaavinnat, päivystyssek­tiot ja muut synnytyksiin liittyvät hätätoimenpiteet vastedes tehdään.Vaarana on, ettei miehitys ­riitä kiireisinä vuoroina turval­liseen hoitoon synnytys­osaston normaaleissa synnytyksissä eikä synnytyksiin liittyvissä hätätoimenpiteissä.Kuka vastaa, jos äiti tai vauva menetetään tällaisessa tilanteessa?Nyt miehityksiä on laskettu keskiarvojen ja vähenevien ­synnytysten mukaan. Todellisia hätätilanteita tulee kuitenkin usein niissä vuoroissa, joissa synnytyksiä ja muita tapahtumia on paljon.