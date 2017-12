Mielipide

Vapaaehtoinen rikkoo kuplansa

Ihmisellä

Pari

Vapaaehtoistyö

on tapana hakeutua kaltaistensa joukkoon. Koulutus, ammatti ja asuinalue muokkaavat persoonaa ja kertovat siitä, keitä me olemme. Helposti myös päädymme seurustelemaan vain niiden kanssa, jotka katsovat asioita suunnilleen samalla tavalla kuin me itse.Joku ei tunne ketään, joka on äänestänyt perussuomalaisia. Toinen taas ei tunne ketään, joka olisi ylipäätään ­äänestänyt. Ajaudumme helposti kuplaan, jonka ulkopuolinen maailma voi näyttää jopa pelottavalta. Oman kuplan rikkominen ei kuitenkaan ole vaikeaa. Yksi keino siihen on vapaaehtoistyö.vuotta sitten tehdyn tutkimuksen mukaan joka kolmas 15–79-vuotias suomalainen osallistuu jollakin tavoin vapaaehtoistyöhön. Se on Euroopan ­huippua. Vielä useampi haluaisi osallistua, mutta ei jostain syystä ehdi, jaksa tai kykene.Aatteellisissa yhdistyksissä, urheilu­järjestöissä tai sosiaali- ja terveysalan järjestöissä vapaaehtoisten työpanos on elinehto. Suomessa tuskin järjestettäisiin yksiäkään urheilukisoja ilman vapaa­ehtoisia. Talkoohenki ei ole hävinnyt mihinkään.Joku haluaa käydä vain joskus auttamassa pari tuntia, mutta suurin osa vapaaehtoistyöstä on yhä pitkäkestoista ja säännöllistä. Järjestöt ovat huomanneet, että tärkeintä ihmisille on mukaan pääsemisen helppous.rakentaa ihmisten välille siltoja, jotka vahvistavat yhteenkuuluvuuden tunnetta ja luottamusta yhteiskunnassa. Vapaaehtoistyöstä saa merkityksellistä tekemistä myös silloin, jos oma palkkatyö ei sitä tarjoa.Erityisen tärkeää vapaaehtoistyö voi olla ihmisille, jotka eivät jostain syystä ole työelämässä ja jäisivät muuten vaille yhteyttä muihin ihmisiin. Tutkimusten mukaan vapaaehtoistyöhön osallistuvat ovat muita onnellisempia ja kokevat elämänsä merkityksellisemmäksi.Auttaja saa vähintään yhtä paljon kuin autettava. Toisinaan tärkeintä on vain se, että ihmiset tekevät jotain yhdessä. ­Koska vapaaehtoistyötä voi tehdä monella eri tavalla, jokaiselle tarjoutuu tilaisuus näyttää olevansa hyvä jossakin.Vapaaehtoistyö saattaa myös yhteen ihmisiä, jotka eivät muuten törmäisi toisiinsa. Jos menet juttuseuraksi vanhukselle, käsityksesi vanhuudesta voi muuttua. Työttömän nuoren tukihenkilönä voit oivaltaa, mikä oikeasti ehkäisee syrjäytymistä. Löydät uuden näkökulman, ja kupla puhkeaa.