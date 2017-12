Mielipide

Rasismi ja sovinismi voivat läntisissä yhteiskunnissa edelleen valitettavan hyvin

”Vaadimme

Mustiin

Naisten

Läntisissä

Aktiivisen

täsmälleen samoja oikeuksia, etuja ja koske­mattomuuksia, joista valkoiset miehet nauttivat – emme pyydä mitään enempää, emme tyydy mihinkään vähempään.”Törmäsin tekstiin Washingtonin vaikuttavan museotarjonnan uudessa kruununjalokivessä, afrikkalais­amerikkalaisen historian ja kulttuurin museossa. Mustien oikeuksia Alabamassa ajanut ”värillisten konventti” muotoili nämä sanat vuonna 1867, kaksi vuotta Yhdysvaltain sisällissodan päättymisen jälkeen. Viesti tuntuu epämiellyttävän ajankohtaiselta 150 vuoden ikäisenäkin.Omaa ihonväriään ja sen mukanaan tuomia ansiottomia etuoikeuksia oli vaikea olla ajattelematta, kun nousi museon maanalaisista histo­riakerroksista kohti päivänvaloa. Viiden vuosisadan matka orjakaupasta Obamaan kosketti syvästi.kohdistuvaa väkivaltaa ja rasismia vastustavan Black Lives Matter -liikkeen materiaalit ovat afrikkalaisamerikkalaisen museon tuoreimpia näyttelyesineitä. Ensimmäistä reaalimaailman Black Lives Matter -kylttiä ei museokäynnin jälkeen tarvinnut odottaa seuraavaa korttelia pidemmälle. Historian ja nykyhetken yhteys on saumaton.Ihonvärin lisäksi ajatus kääntyi myös sukupuoleen. Historiakierroksen päätteeksi maan tasalle palatessa katse pysähtyi valtavilla kirjaimilla museon seinään kaiverrettuun sitaattiin: ”I, too, am America” – myös minä olen Amerikka. Lainaus on Langston Hughesilta, jo kauan sitten kuolleelta runoilijalta.Museo avattiin jo viime vuoden syksyllä. Syntynyt mielleyhtymä tämän syksyn ajankohtaiseen #Metoo-kampanjaan ei siis ole arkkitehdin tai kuraattorin käsialaa, mutta kokemus oli sitäkin vahvempi.Näyttelijä Alyssa Milanon tunnetuksi tekemä ja Yhdysvalloista ­nopeasti Eurooppaankin levinnyt #Metoo-liike on tuonut näkyväksi sen, miten yleistä seksuaalinen ahdistelu ja häirintä edelleen on.kokemuksista lukeminen on saanut olon epäuskoiseksi. Ei niin, etten uskoisi tarinoita, vaan olen hämmentynyt siitä, miten naiivin epätietoisena tästä kaikesta ilmeisesti voi omaa elämäänsä elää. Emmekö me todella osaa olla toisillemme ihmisiksi?Tarve puolustaa vähemmistöjen ja naisten ja tyttöjen oikeuksia ei ole mitään museotavaraa. Rohkeiden edelläkävijöiden ansiosta edistystä on tapahtunut valtavasti, mutta tasa-arvo on kaukana valmiista.Kokonaan oma lukunsa on se, että ei-valkoisten mieltäminen vähemmistöksi on globaalisti ajateltuna älyllisesti epärehellistä. Ja naisten oikeuksien rinnastaminen vähemmistöjen oikeuksiin on perin outoa pienemmässäkin mittakaavassa – Y-kromosomittomia on enemmistö niin Yhdysvaltain kuin Suomen väestöstä.yhteiskunnissamme rasismi, ksenofobia, misogynia ja sovinismi voivat joka tapauksessa edelleen valitettavan hyvin. Niitä on tarpeen kitkeä, herkeämättä. Työsarkaa on kaikilla, myös meillä, jotka emme koe itse tehneemme mitään väärää. Ihonvärinsä ja sukupuolensa edustajana syyllistetyksi uhriutumisen sijaan on aivan terveellistä pohtia, olisiko omassa käyttäytymisessä parantamisen varaa.Tasoja on monia. On toki hyvä alku, jos ei itse ole syyllistynyt fyysiseen tai henkiseen väkivaltaan. Kaapissa ei kuitenkaan tarvitse olla Ku Klux Klan -kaapua tai kähmintäluurankoja voidakseen tehdä jatkossa tasa-arvon puolesta enemmän.Osa omaa käyttäytymistä on muiden käyttäytymiseen puuttuminen. Itse ainakin muistan menneisyydestä tarpeettoman monta tilannetta, joissa olen katsonut jonkun toisen asiattomuuksia läpi sormien.häirinnän tai halveksunnan lisäksi tasa-arvoa nakertaa myös passiivisempi huomiotta jättäminen ja sivuuttaminen. Aivan konkreettisena omakohtaisena esimerkkinä tein pienen laskelman, jonka tulosta hätkähdin. Selasin läpi menneen puolentoista vuoden aikana Hel­singin Sanomiin kirjoittamani neljätoista kolumnia. Niissä esiintyi nimeltä mainittuna 42 henkilöä, joista 37 oli valkoisia miehiä. En ole tehnyt näitä valintoja tietoisesti. Mutta on korkea aika tehdä tietoisesti toisenlaisia valintoja. Myös minun.Täsmälleen samat oikeudet, edut ja koskemattomuudet. Ei kuulosta kohtuuttomalta vaatimukselta.