Mielipide

Politiikan pukit kaalimaan valvojina – Suomen lieviä raiskaustuomioita on ihmetelty pitkään, nyt päivitellään

Suomi

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Monet

”Tässä

Tasa-arvoisuus

Parlamentit

Kansanedustajien

on monessa suhteessa tasa-arvoisempi maa kuin Yhdysvallat, mutta yksi poikkeus on: suhtautu­minen suku­puoliseen ahdisteluun ja väkivaltaan.Suomen lieviä raiskaustuomioita on ihmetelty pitkään. Nyt ihmetellään löperöä asennetta sukupuoliseen ahdisteluun.The New York Timesin mukaan 47 tunnettua amerikkalaismiestä on eronnut tai erotettu sen jälkeen, kun elokuvatuottaja Harvey Weinsteinista alkanut #metoo-kampanja nosti ahdistelun suureksi puheenaiheeksi.Kaatuneista 17 tulee kulttuurialalta, 13 mediasta ja 11 politiikasta.Poliitikoista isoin kala on Minnesotan demokraattisenaattori Al Franken, jonka on paljastettu suudelleen ja kourineen useita naisia.Kongressiedustaja John Conyers ilmoitti erostaan, kun kaksi naista oli syyttänyt häntä lähentelystä ja ei-toivottujen seksuaalisten ehdotusten tekemisestä.Kongressiedustaja Trent Franksin ura loppui, kun selvisi, että hän oli tarjonnut kahdelle naisalaiselleen rahaa sijaisäidiksi ryhtymisestä.Floridan demokraattipomo Stephen Bittel erosi, koska hän oli puristellut julkisesti naisen rinnan muotoista stressilelua ja kutsunut naisalaisia lentokoneeseensa.Politiikassa on nähty ryhtiliike. Seuraava kohde: Valkoinen talo.amerikkalaisjutuista eivät ole läheskään yhtä törkeitä kuin ne asiat, joista Teuvo Hakkaraista (ps) syytetään. USA:sta katsoen onkin mahdotonta ymmärtää, että Hakkarainen voisi jatkaa eduskunnassa. Hänellä pitäisi olla sen verran selkärankaa, että ymmärtäisi erota itse, ja ellei ole, hänet tulee ohjata ulos.Edellisen kappaleen kirjoittaminen ei ollut helppoa. Amerikkalaislehdissä sanotaan pahempia asioita koko ajan, mutta suomalaisesta se tuntuu vaikealta. Mistä se johtuu?pienessä maassa me tunnemme kaikki toisemme, olemme haukkuneet toisemme pataluhaksi, olemme ryypänneet yhdessä”, J.K. Paasikivi sanoi.Pienuudessa ja tasa-arvoisuudessa on paljon hyvää. Me kohtelemme toisiamme ihmisinä. Kun näemme, että toisella menee huonosti, ajattelemme, että voisimme itse olla samassa jamassa. Emme tuomitse, ettei meitä tuomittaisi.Ymmärrys voi kuitenkin mennä överiksi. Jos kansanedustajan toimintaan ei puututa, se lähettää väärän viestin koko yhteiskuntaan.tarkoittaa sitä, että me suomalaiset karsastamme niitä, jotka asettuvat muiden yläpuolelle, mutta ymmärrämme epäonnistujia ja annamme mokaajille anteeksi.Tämä koskee erityisesti Hakkaraisen kaltaisia miehiä, joiden henkistä kypsymättömyyttä ja puutteellista tunnekontrollia on Suomessa totuttu pitämään rehdin kansanihmisen ominaisuuksina.Ajatus aidosta kansasta ja epäaidosta yläluokasta yhdistää suomalaiset itäiseen kulttuuripiiriin, ”kaalimaihin”, kuten Turgenevinsa ja Tolstoinsa lukeneet tietävät.Kulttuuriraja on jyrkkä. Hakkaraisia on Venäjän duumassa vaikka kuinka monta, mutta Ruotsin Riksdagiin häntä olisi vaikea kuvitella.ovat kaikissa maissa otollisia paikkoja ahdistelulle, sillä edustajat ovat kaukana kotoa ja valtaero kansanedustajien ja avustajien välillä on suuri.Viime viikolla julkaistussa kyselyssä 13 eduskunta-avustajaa kertoi kokeneensa työssään häirintää.Juttuja ei kuitenkaan ole nostettu. Hakkaraisen uhri Veera Ruohokin epäröi pitkään ennen kuin teki rikosilmoituksen.Ehkä naiset ovat pelänneet, että valittajat leimataan tosikoiksi ja niuhottajiksi. Mutta eivät he sitä ole. He ovat rohkeita.käytöksen valvonta kuuluu puhemiehille. Nykyinen puhemies Maria Lohela (sin) menettää helmikuussa paikkansa. Tilalle on veikattu kokoomuksen Ilkka Kanervaa.Kanerva on ansioitunut poliitikko, jolla on kuitenkin omat rasitteensa. Vuonna 2008 hän joutui eroamaan ulkoministerin virasta läheteltyään seksiviestejä Johanna Tukiaiselle.Vuonna 2010 Kanervan paljastettiin lähetelleen arveluttavia viestejä 16- ja 20-vuotiaille tytöille. Kanerva ilmoitti hakevansa taipumukseensa ammattiapua.Yhdysvalloissa Kanerva ei luultavasti olisi enää kansanedustaja, mutta Suomessa hänelle myönnettiin viime vuonna ministerin arvonimi. Eduskunnan puhemieheksi häntä tuskin voidaan sentään valita.