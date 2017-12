Mielipide

on tänään syntymäpäivä. Hän kuuluu siis siihen ihmisjoukkoon, jonka merkkipäivä jää aina isomman juhlan varjoon. Sama kokemus on esimerkiksi presidentti Tarja Halosella, jääkiekkoilija Timo Jutilalla, näyttelijä Ava Gardnerilla ja taidemaalari Sigrid Schaumanilla.Tänään äidin syntymäpäivä on siitä erikoinen, että hän täyttää tasavuosia, yhdeksänkymmentä. Hän on syntynyt vuonna 1927.Olen tuntenut äitini Annelin melkein kuusikymmentä vuotta, ja voisi ajatella, että tänä aikana olisin oppinut tuntemaan hänet. Asia on kuitenkin päinvastoin.Itse asiassa uskon, että kaikki, jotka ovat saaneet pitää vanhempansa niin kauan, että ovat itsekin ­kypsyneet keski-ikäisiksi, jakavat kokemukseni.Mitä useammassa ikävaiheessa äitiinsä (tai isäänsä) tutustuu, sitä suurempi ihmetyksen aihe hän on.esimerkiksi sitä, että riikinruotsalaisen isän tytär kasvoi täysin suomenkieliseksi, vaikka osa sukua omaksui suomenruotsalaisen identiteetin. Äiti on myös kotoisin luovutetusta Karjalasta, mutta immuuni siihen liittyvälle nostalgialle.Sodan häiritsemä lapsuus oli autoritaarinen ja traumatisoiva, mutta aikuisenakaan äiti ei halunnut unohtaa sitä. Päinvastoin, hän uppoutui (isäni avulla) sukunsa vaiheisiin ja kirjoitti niistä huolellisen, ymmärrykseen pyrkivän tarinan.Sielultaan äiti on maailman­­kansalainen, ja hänet voisi kuvitella asumaan mihin tahansa suur­kaupunkiin. Silti hän muutti isäni kanssa maalle ja teki uransa opettamalla pikkukaupungin ja pienen tehdaspaikkakunnan koululaisia.Ja vaikka äiti luonnehtii lapsuuttaan ja etenkin isäsuhdettaan pelon ja vähättelyn leimaamaksi, hänen onnistui katkaista pahan kasvatuksen ketju. Uskon vakaasti, että ­lapsuuteni hyväksyntä, hellyys ja perusturva ovat suojanneet minua kaikissa elämäni vastoinkäymisissä.ikätoverini, historioitsija Laura Kolbe ja toimittaja Pia Ingström ovat viime vuosina kirjoittaneet äideistään, esiin on noussut pohdintaa heti sodan jälkeen aikuistuneiden suomalaisten arvoista. Katseet suuntautuivat tiukasti ylös- ja eteenpäin. Haluttiin äkkiä pois puutteesta ja kapeudesta, parempaa tulevaisuutta kohti.Tässä hengessä minunkin vanhempani hankkivat akateemisen koulutuksen – niin niukoissa oloissa, ettei sitä nykyaikana tahdo ­todeksi uskoa – ja lähtivät reput selässä ulkomaille heti, kun se oli mahdollista.Kehitys ja edistys määrittivät myös heidän aktiivisinta aikuisuuttaan. Toki asiaa helpotti se, että samaan aikaan koko Suomi avartui ja vaurastui. Näin sama henki – jota voi kutsua 60-lukulaisuudeksi tai edistyksellisyydeksi – tarttui seuraavaankin sukupolveen.että kun en osannut ­temppuilla eteisen voimistelu­renkailla yhtä hyvin kuin neljä vuotta vanhempi veljeni, sanoin syyksi sen, että olen tyttö enkä poika.”Tytöt ja pojat voivat oppia kaikki samat asiat”, äiti kuittasi.Kun tv-uutisissa oli kuvaa ­Vietnamin sodasta, ja minä sanoin olevani ennemmin amerikkalaisten puolella kuin ”vinosilmien”, äiti haastoi ajattelemaan maailmaa, jossa ei olisi sotaa lainkaan.No, äidinkielenopettajana äiti olikin tietysti (koko ammattikuntansa tavoin) sivistyksen keihäänkärki. Kirjalliset äänilevyt ja Kom-teatterin kuoro soivat, äiti kuljetti luokkiaan teatterissa ympäri Suomea, luetti uusimmat romaanit ja antoi esimerkkiä ajattelevasta, sanavalmiista ja työtä tekevästä naisesta.Toisaalta muistan pimenevät illat kesämökillä, kaasulampun valossa.Olen äidin kainalossa ja kuuntelen, miten Jascha Heifetz soittaa Sibeliuksen viulukonserttoa rahisevalla lp-levyllä, jota patterikäyttöinen matkalevysoitin jaksaa vaivoin pyörittää.Näiden iltojen takia en voi mitään sille, että kuulen aina Sibeliuksen musiikissa Suomenlahden aallot ja tuulessa tempoilevat rantamännyt.vanhempani eivät olisi juuri 1920-luvulla syntyneitä, sodasta selvittyään energisesti ja myönteisesti tulevaisuuteen suhtautuvia suomalaisia, oma elämäni voisi olla hyvin toisenlainen.Ajattelen nyt etenkin avarakatseisuuden ja sen lähisukulaisen uteliaisuuden siirtymistä polvesta toiseen. Sen tärkeämpää ominaisuutta ei toimittajan työssä ole.Kiitos siitäkin, äiti. Oikein hyvää syntymäpäivää – ja joulua!