väittää, että yhteiskunnallinen päätöksenteko on Suomessa halvaantunutta. Viimeksi lokakuussa pankkiiri Björn Wahlroos ehdotti presidentin ja pääministerin vallan kasvattamista, jotta päätöksentekoon ja työmarkkinoiden uudistamiseen saataisiin vauhtia.Monia samansuuntaisia kannanottoja kuultiin vajaat kaksi vuotta sitten, kun työmarkkinoilla väännettiin kokoon kikyä – työaikaa kasvattavaa ja palkat jäädyttävää sopimusta.Useimmiten kannanotot ovat tulleet taloudellisen oikeiston suunnalta.valittajista olivat panneet toivonsa yrittäjä Juha Sipilän johtaman keskustan ja kokoomuksen hallitukseen. He odottivat, että Sipilä saisi nopeasti ajettua läpi oikeiston agendaa: lisää paikallista sopimista, keppiä työttömille ja julkiseen terveydenhuoltoon vapaat markkinat yksityisille yrityksille.Pettymys oli suuri, kun hankkeet kohtasivat ankaraa vastustusta.Valittajat ovat kahdella tavalla väärässä. Ensinnäkin todella merkittäviä päätöksiä ja uudistuksia on tehty.Pitkän väännön jälkeen kiky-sopimus syntyi. Se oli kompromissi työnantajien hurjimpien vaatimusten ja työntekijäpuolen jarrutuksen välillä. Historiallinen sopimus on parantanut Suomen kustannuskilpailukykyä merkittävästi.Jopa moneen kertaan tuhoon tuomittu sote-uudistus näyttäisi syntyvän. Siitä on tulossa varsin siedettävä kompromissi, jossa kaikkea yksityistämistä vastustava vasemmisto ja sokeasti markkinoihin uskova oikeisto ovat joutuneet nielemään lähestymistapojensa ongelmat.Yksityinen tuotanto voi sparrata tehoa myös julkiseen, mutta rengin ja isännän roolien pitää olla selvät. Maksajan pitää voida päättää, mitä ja kuinka paljon palveluja tuotetaan.suurin ongelma on silti usko siihen, että juuri valittajilla olisi hallussaan ylivertainen yhteiskunnallinen viisaus. Niin tuskin on. Oikeiston ajama valinnanvapausmalli olisi päinvastoin voinut johtaa arvaamattomiin seurauksiin sekä kustannuksissa että kriittisten päivystyspalveluiden saatavuudessa.On välttämätöntä, että äärimmäisiä kantoja joudutaan politiikassa pehmentämään kompromissein ja neuvotteluin. Se on aikaa vievää, joskus turhauttavaa ja usein rumaakin peliä. Sote-neuvotteluista ei juuri tyylipisteitä heru, mutta lopulta vain tulos ratkaisee. Tällä tavoin hyvinvointiyhteiskunnan päätöksenteon lopulta pitääkin toimia.