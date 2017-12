Mielipide

Haluan itse valita, mihin työhön haen

Huomasin

jouluostoksilla meluisessa kauppakeskuksessa, että minulle oli soitettu. Te-toimisto oli myös jättänyt viestin, että he ovat tavoitelleet minua ja soittavat uudestaan.Valmistuin vastikään koulutuksesta, johon olin hakeutunut muutaman työttömyyskuukauden jälkeen viime syksynä. Kymmenen viime kuukautta ovat olleet ihanaa aikaa. Olen saanut kouluttautua alalle, joka on lähellä sydäntäni. Joka päivä on ollut mukava lähteä opintoihin, enkä ole työttömyyttä muistanutkaan.Viime syksynä tilanne oli toinen. Ahdistuin jäätyäni työttömäksi pitkäaikaisen työuran jälkeen, koska tiesin, ettei minun ikäiseni ole helppo löytää töitä. Alussa olin toiveikas ja lähettelin hakemuksia. Kävin yhdessä haastattelussakin. Sitten huomasin, etten ehkä kelpaakaan työmarkkinoille, monipuolisesta osaamisestani huolimatta. Viranomaiset ja kanssaihmiset syyllistävät työtöntä tehokkaasti.Tuo sama ahdistus iski nyt voimalla uudestaan. Työttömiä kyykyttäviä lakimuutoksia rustaavat ihmiset, jotka eivät tunne työttömän arkea. En ole ehtinyt vielä päivittää tulevaisuudensuunnitelmiani rankan opiskeluputken jälkeen. Joulusiivouksen keskellä kyttäsin puhelinta: kävin välillä imurin metelissä paniikissa tarkistamassa, etten vain ollut missannut työkkärin puhelua.Pelkään, että minua aletaan väkisin patistella hakemaan mitä tahansa työtä, johon entisen koulutukseni perusteella ehkä kelpaisin. Haluaisin tehdä työtä, jolla on minulle merkitystä. En halua takaisin oravanpyörään, josta minut väkisin heitettiin ulos. Haluan itse valita, mihin työhön haen.Juttelin hiljattain ystäväni kanssa, joka on ollut pitkään työelämän ulkopuolella. Hän haluaisi yrittäjäksi, mutta ei ole uskaltanut heittäytyä pelkän aloittelevan yritystoiminnan niukan tulon varaan. Hän oli saanut te-toimistosta ”aktivointipuhelun”, jonka seurauksena hän irtisanoi työnhakunsa. Hän ei halunnut olla enää virkailijan pompottelun ja syyllistämisen kohteena. Aikuisia ihmisiä voidaan laillisesti komentaa niin kuin he olisivat vielä vanhempiensa määräysvallan alla. Nyt ystäväni pärjääminen on epävarmaa, ja pian hänkin voi kolkutella toimeentulotuen hakuluukulla.Suomi on vapaa maa ja suomalaiset maailman vapaimpien ihmisten joukossa. Myisitkö sinä oman vapautesi ja antaisit päätösvallan elämästäsi jollekin vieraalle?