Mielipide

Vuosisadan mittainen haave kalastusmuseosta voitaisiin vihdoin toteuttaa

Miltä

kuulostaisi kalastuskulttuuria monipuolisesti tallentava, tämän yhden keskeisen elämänalueemme muutoksista elävästi kertova, koko alaa yhdistävä museo? Se on ollut vuosisadan mittainen haave.Helsingissä toimi 1880-luvulta alkaen Suomen Kalastusmuseo silloisen kalastushallinnon ylläpitämänä, mutta heti itsenäisyyden alkuvaiheissa museon toiminta lakkasi. Kalastusmuseoyhdistyksen (1978) keruutoiminta, kokoelmien tallennustyö, näyttely- ja julkaisutoiminta sekä erilainen projektitoiminta tapahtumineen on sittemmin ollut sisukasta. Tarkoituksena on ollut pohjustaa valtakunnallisen erikoismuseon toimintaa.Tällainen kansallisen tason asia ei saisi kuitenkaan olla vähäisen henkilöstön ja muiden aktiivien henkilökohtaisten venymisominaisuuksien varassa. On haikea havaita tänäkin vuonna, että kalastuskulttuurillamme ei ole isänmaata.Suunnitelmallista toimintaa päätavoitteen saavuttamiseksi on hankaloittanut rahoituksen epäsäännöllisyys. Suomessa on toki yli kaksikymmentä vapaaehtoisvoimin pyörivää paikallista kalastusmuseota, ja aineistoa on myös yleismuseoissa sekä arkistoissa. Asiaa on pohdittu toimintamallein ja työryhmin: tarvitaan kokoava keskuskalastusmuseo, joka voisi myös tuottaa eläväistä, kalastuskulttuurimme monipuolisuutta kuvaavaa toimintaa kalavesien äärellä yhdessä paikallisten tahojen kanssa.Nyt toiminnan pysyvä rahoitus ja organisaatio olisivat – hyvällä tahdolla – viimein ratkaistavissa. Kalastus- ja museoalalla, myös asianomaisissa ministeriöissä sekä Museovirastossa, ollaan varsin yhtä mieltä kalastusmuseon perustamisesta Riihimäelle Metsästysmuseon rinnalle yhteisen Erämuseon alla. Voimien yhdistäminen ja keskittäminen olisi nykyrealismia ja sisällöllisestikin hyvä ratkaisu – suomalainenhan on kulkenut aina kalavesillä ja metsissä samoissa saappaissa. Riihimäellä kalastusmuseolaajennus vahvistaisi kaupungin imagoa eräkulttuurin keskuksena. Ratkaisu toisi monia synergiaetuja tilojen yhteiseen käyttöön.Museokokonaisuutta varten ollaan juuri aloittamassa hankesuunnitelman tekoa. Vakinaisen toiminnan alkuna on kahden museoammattilaisen saaminen alalle, mikä antaisi mahdollisuuden nousta asiassa tyvestä puuhun aiemman varsin idealistisen museosuunnittelun sijaan.Kalastuskulttuurin tallentaminen tuskin hukkuisi kyseisessä hankkeessa – sen verran vahva on alan tallennus- ja tutkimushistoria. Kalastustutkimus on ollut suomalaisen etnologian kulmakiviä 1800-luvulta lähtien, etnografiasta kulttuuriekologiaan.Maahamme on noussut hienoja museorakennuksia – toivottavasti niiden sielu voi hyvin. Seiniä tärkeämpi on lopulta sisältö ja toimintaidea: meille se merkitsee syvää tietoa tämän vedenalaisen resurssin käytölle rakentuvan kulttuuri-ilmiön ominaispiirteistä, muutoksista ja vuorovaikutuksista, joita esitellä ihmisille ajassa.