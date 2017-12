Mielipide

Jotkut poliitikot kahmivat liikaa luottamustoimia

Valitsemme

presidentin, mepit, kansanedustajat sekä kunnanvaltuutetut. Lisäksi valitsemme päättäviä elimiä erilaisiin järjestöihin ja organisaatioihin, joihin kuulumme. Ei luulisi ilmenevän demokratia­vajetta, mutta uusi mahdollisuus toteuttaa kansanvaltaa on silti tulossa: pääsemme valitsemaan päättäjät 18 uuteen maakuntaan.Vaikka itse seuraan politiikkaa ja uskon ymmärtäväni siitä jotakin, koen voimattomuutta tämänkin ”uudistuksen” edessä. Jo nyt moni nykyisistä päättäjistä on ilmoittanut asettuvansa ehdokkaaksi maakuntavaltuustoon. Eikö heillä ole riittävästi tekemistä nykyisissä luottamustoimissaan?Moni nykyisistä kansanedustajista on kotikuntansa valtuuston jäsen, jopa kuuluu sen puheenjohtajistoon tai hallitukseen. Tämän lisäksi heillä on lukuisia muita luottamustoimia – joista useimmista maksetaan palkkio.Ilmeinen ristiriita on siinä, että perustetaan väliportaan hallinto helpottamaan näiden valitsemiemme edustajien työtä toisaalta eduskunnassa ja toisaalta kaupunginvaltuustossa. Molemmissa istuu samoja henkilöitä, ja moni heistä vielä haluaa maakuntavaltuutetuksi tehtävään, jossa voi vaikuttaa omiin esityksiinsä sekä eduskunnassa että kunnanvaltuustossa.Omat kokemukseni luottamustoimista osoittavat, että asioista päättämiseen tarvittavan tiedon hankkiminen on työlästä, jos haluaa vaikuttaa asioihin eikä vain tyydy puoluetoimistossa rustattuihin papereihin. Vaikkapa kaava-asioissa valmisteluasiakirjojen määrä on valtava. Viikossa pitäisi lukea satoja sivuja ja vielä ymmärtää, miten niissä esitetyt toimenpiteet vaikuttaisivat eri ihmisten elämään. Luulenkin, että virkamiehet ja lobbarit ovat todellisia sisällöntuottajia. Kansan valitsemien edustajien tehtäviksi jäävät vain esitysten siunaaminen ja kokouspalkkion kuittaaminen.Kahdella, kolmella ja useammallakin pallilla istuminen ei tunnu oikealta tavalta ratkaista ristiriitoja eri elinten välillä. Ja miksi ei voitaisi rajoittaa valittujen luottohenkilöiden perättäisiäkin valintoja? Konkarivaltuutetut kun tuntuvat istuvan luottamustehtävässään jopa pitempään kuin eläkevirkaa nauttivat.