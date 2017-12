Mielipide

Yhteistyö voisi vielä pelastaa vahvoja tunteita herättävät vaelluskalat

Vaelluskalojen

tukala tilanne nostattaa kohuja ja kuohuja. Vesivoimasektorin ja ”kalanhalaajien” olisi nyt aika tehdä kompromisseja käsi sydämellä. Palautettaisiin kuohuja niihin kohteisiin, joissa ­vaelluskalat niistä eniten hyötyvät, eikä ”kansantaloutemme kulmakivenä” tunnettu vesivoima silti romahtaisi.Taimen ja lohi herättävät vahvoja tunteita alan harrastajien, tutkijoiden, päättäjien ja voimayhtiöiden edustajien keskuu­dessa. Vaelluskalojen luontaisen lisääntymisen edistäminen on haasteellista. Onnistumiseen vaikuttavat monet tekijät, kuten kalastuksen sääntely ja jokea ympäröivän valuma-alueen ominaisuudet. Yhdelle joelle tehtyä toimintasuunnitelmaa ei voi monistaa muihin jokiin. Toimenpiteiden ketjussa on lisäksi useita pullonkauloja ennen mahdollista onnistumista.Joissakin erittäin haasteelli­sissa tilanteissa voisi olla jär­kevämpää, toimivampaa ja ekologisempaa siirtää toimenpiteet porrastetusta voimalaitos­uomasta viereiseen vapaana virtaavaan jokeen. Tällaista kompensaatiota on tehty jo pitkään maaekosysteemeissä, mutta vesiympäristöissä se ei ole vielä saanut jalansijaa. Patojen aiheuttamia haittoja on toki kompensoitu kaloja istuttamalla, mutta tämä on tehty kalastajille aiheutetun haitan korvaami­seksi, ei korvaamaan ekologista haittaa.Jos meillä olisi rohkeutta ja uskallusta edetä puhtaasti vaelluskalojen etu mielessä, maahamme voitaisiin saada useita loistavia meritaimenjokia. Pystyisimme palauttamaan lohi­jokia ja jopa Saimaan järvilohen useisiin sen kutujokiin. Tämä vaatisi jopa joidenkin mielestä hiukan kerettiläistä toimintaa eli aitoa yhteistyötä vesivoimasektorin ja ”kalanhalaajien” kesken.Toiset kohteet ovat ekologisesti merkittävämpiä kuin toiset, ja toiset populaatiot uhanalaisempia kuin toiset. On populaatioita, esimerkiksi järvilohi, jotka ovat henkitoreissaan. Toimet niiden suojelemiseksi ­pitäisi aloittaa mahdollisimman pian. Tiedämme, mitkä joet tuottavat vesivoimastamme suurimman osan, samoin kuin sen, kuinka paljon kukin voimalaitos pystyy erilaisina vesivuosina tuottamaan. Osaamme laskea, kuinka vähän pienet tippavoimalat vaikuttavat sähkömarkkinoihimme. Tiedämme myös, että säätövoimaa tarvitaan, mutta sen tuotantoon eivät osallistu läheskään kaikki vesivoimalat.Uskaltaisimmeko antaa osan voimaloistamme tuottaa myllyt jauhaen energiaa ja kompromissin nimissä tehdä viereisestä ­joesta ekologisesti niin luonnontilaisen kuin mahdollista? Keinot on jo keksitty, tarvitaan vain uskallusta!