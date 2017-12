Mielipide

Vuosiluvun vaihtuminen auttaa suomalaisia pitämään itsenäistymisen ja sisällissodan kaukana toisistaan

ystävät pääsevät pian vaihtamaan hyvin palvelleen kalenterinsa uuteen. Itsenäisyyden juhlavuosi jää taakse.Silloin tällöin kuulee suomalaisten kadehtivan Yhdysvaltoja ja Ranskaa, joissa kansallispäivä on keskellä kesää, heinäkuussa.Historian tapahtumien ajankohtia ei voi muuttaa, mutta annetaanpa hetkeksi tilaa jossittelulle. Mitä jos itsenäistyminen ja vaiheet sen ympärillä olisivatkin aikoinaan tapahtuneet puolta vuotta aikaisemmin?juhlisivat itsenäisyyttä 6. kesäkuuta. Tänä vuonna silloin oli aivan kelvollinen alkukesän sää. Helsingissäkään ei satanut vettä. Lämpötila nousi iltapäivän mittaan selvästi yli 15 asteen.Kesäiselle itsenäisyysjuhlalle antaisi oman leimansa, että 1980-luvulta lähtien samana päivänä on vietetty myös Ruotsin kansallispäivää Kustaa Vaasan kruunajaisten ajankohdan mukaan.Tänä vuonna itsenäisyyden satavuotisjuhlinta olisi antanut sinivalkoisen sävyn kesäkuun 2017 vihreyteen.heinäkuu? Vuosiluku olisi ollut yhä 2017, mutta tunnelma olisi vaihtunut täysin. 28. heinäkuuta sateeseen herännyt Helsinki olisi paitsi seurannut hellerajan mahdollista ylittymistä myös muistellut sadan vuoden takaista sisällissodan alkua. Yhdessä-kyltit olisivat jo piilossa.Todellisuudessa merkkipäivät osuvat eri vuosille, joulu- ja tammikuulle. Vuosi­luvun vaihtuminen pitää itsenäistymisen juhlinnan ja sisällissodan muistamisen kaukana toisistaan, vaikka merkkipäivien väliä on vain muutama viikko.Vuodesta toiseen suomalaiset ensin katsovat Linnan juhlien pukuloistoa, alkavat sen jälkeen valmistautua jouluun, ja lopulta joulunpyhien jäädessä taakse ryhtyvät kääntämään ajatuksiaan kohti vuodenvaihdetta.Vasta sitten totutellaan uuteen vuosi­lukuun. Tällä kertaa se loppuu ”18”.muistaminen ei ole kansanjuhlan aihe, mutta sen on hyvä antaa vaivata mieliä. Suomen päätyminen sata vuotta sitten keskelle murhenäytelmää on osoitus monesta epäonnistumisesta, mutta sisällissodasta toipuminen, vaikkakin hidas, on suuri saavutus.Kansainvälisissä lehdissä oli tänä vuonna useita näyttäviä juttuja pohjoisesta maasta, joka on monella mittarilla edennyt maailman kärkeen.Ensi vuonna on hyvä muistaa, että matkan alku oli ­hankala, mutta siitäkin lopulta selvittiin.