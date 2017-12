Mielipide

EU:n kulttuuri­perintö on myös Suomen asia

on viime vuosina käynnistänyt monia hankkeita eurooppalaisen kulttuuriperinnön vaalimiseksi. Lippulaivahankkeeksi on kaavailtu Euroopan kulttuuri­­perintötunnusta, joka on ollut käytössä vuodesta 2014 lähtien.Euroopan komissio on jakanut Euroopan kulttuuriperintötunnuksia eri EU-maissa sijaitseville kohteille hakemusten perusteella. Tunnuksen tavoitteena on ”lisätä ­Euroopan kansalaisten tietämystä Euroopan historiasta ja unionin rakentamisesta sekä heidän yhteisestä mutta monimuotoisesta kulttuuriperinnöstään, varsinkin Euroopan yhdentymisen perustana olevien demokraattisten arvojen ja ihmis­oikeuksien osalta”.Tunnuksen avulla halutaan siis tuottaa ja vahvistaa ajatusta eurooppalaisten jakamasta yhteisestä kulttuurialueesta, perinnöstä, muistista, menneisyydestä, arvoista ja näiden kaikkien pohjalta rakentuvasta eurooppalaisesta identiteetistä.kulttuuriperintötunnuksia on myönnetty 29 kappaletta, ja vuonna 2018 nimettävät yhdeksän uutta kohdetta on jo valittu. Tunnus on pysyvä, mutta sen säilyttämiseksi kohteiden tulee noudattaa tunnuksen myöntämisen edellyttämiä kriteerejä.Tunnus ei maksa mitään, eikä EU anna rahaa tunnuksen saaneille kohteille. Tässä mielessä tunnus muistuttaa Unescon maailman­perintökohteiden valintaa. Unescon luettelolla on toki takanaan vuosikymmenten historia ja tunnettuus.Tunnuksen saaneiden kohteiden kirjo on laaja. Niiden joukossa on muun muassa antiikin Ateenan kaupunkikeskusta demokratian idean syntysijana, Gdańskin telakka solidaarisuusmuseoineen, Portugalin kansallisarkistossa säilytettävä kuolemanrangaistuksen kieltävä asiakirja vuodelta 1867 ja Franjan partisaanisairaala Slovenian vuoristossa. Suomea lähin kohde löytyy Tallinnasta: Suurkillan talon historia kiinnittyy muun muassa hansaliittoon.ei ole ilmoittautunut mukaan Euroopan kulttuuriperintötunnushankkeeseen. Suomen lisäksi vain Ruotsi, Irlanti ja Britannia ovat jääneet hankkeen ulkopuo­lelle.Näillä mailla on omat syynsä ulkopuolelle jäämiseen. Britannialla on ollut brexit-vaiheensa, Suomessa asiaan on vaikuttanut muun muassa kulttuuriasioista vastaavien viranomaisten resurssipula.Suomen kannattaisi kuitenkin aktiivisesti hyödyntää hanketta ja olla mukana määrittelemässä sitä, mitä Euroopan yhteinen kulttuuriperintö voisi olla.Komissio järjestää tunnuksen saaneille kohteille vuosittaisia verkostoitumistapahtumia. Tunnusta voi hyödyntää valittujen kohteiden tunnetuksi tekemisessä ja niiden merkitysten kommunikoinnissa.voisi sitten olla Suomen anti ­yhteiseen eurooppalaiseen kertomukseen? Voisiko vaikkapa suomalaisen tasa-arvon historiasta tulla eurooppalaista kulttuuriperintöä?Suomalaiset naiset saivat ääni­oikeuden ensimmäisenä Euroopassa vuonna 1906. Vaalilain muutosta edelsi vuosikymmenten työ naisten oikeuksien puolesta. Tämän työn voimahahmo oli Minna Canth, jonka syntymäpäivänä Suomessa liputetaan tasa-arvon kunniaksi.Kuopio olisi luonteva paikka tasa-arvon perinnön vaalimiselle. Minna Canthin perintöä esitellään jo nyt Kuopion korttelimuseossa ja sen lähellä sijaitseva Canthin koti- ja liiketalo Kanttila on määrä kunnostaa kulttuurikäyttöön.on juuri nyt ajankohtainen teema EU:ssa, sillä vuosi 2018 on kulttuuriperinnön ­eurooppalainen teemavuosi.Euroopassa kulttuuriperintö on monenlaisten muutosten ja haas­­teiden – mutta myös mahdollisuuksien – leikkauspisteessä. Kulttuuriperinnöllä voidaan vahvistaa yhtei­söllisyyden ja yhteenkuuluvuuden tunteita, mutta sillä voidaan myös tuottaa rajanvetoja, sulkea ulos ja nostaa esiin yksipuolisia ja syrjiviä menneisyyden tulkintoja.Kulttuuriperintö on mitä suurimmassa määrin nykyisyyttä ja tulevaisuutta: mitä osia menneisyydestä valitsemme perintönä vaalittavaksi, millaisia tulkintoja teemme menneisyydestä ja millaisia tari­­noita siitä kerromme? Tämä kaikki ­vaikuttaa siihen, millaisena suomalaisuus ja eurooppalaisuus näyttäytyvät tulevaisuudessa.