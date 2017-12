Mielipide

Millaisia arvoja opetetaan bisnes­haukoille?

Kolmen­kymmenen

Juhla

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Eniten

Hookin

hassuun hattuun ja viittaan pukeutuneen dekaanin kulkue saapuu juhlatilaan 800-päisen yleisön taputtaessa seisaaltaan. Taustalla pauhaa Coldplay-yhtyeen menestyskappale Viva la Vida.Ei, kyseessä ei ole Harry Potter -elo­kuva, vaan tyttären maisteri­promootio marraskuun lopulla Sydneyn kongressikeskuksessa. Katselen juhlaa videotallenteelta, kuten moni muukin vanhempi näinä päivinä, kun opiskelu on yhä kansainvälisempää. Tytär sai kansainvälisen johtamisen CEMS-maisterintodistuksen yhdessä 300 nuoren kauppatieteilijän kanssa. He tulivat 30 yliopistosta.oli eräänlaista kansainvälisyys­kasvatusta minullekin.Uutta oli esimerkiksi se, että Sydneyn kauppatieteellisen yliopiston dekaani Gregory Whitwell aloitti juhlan kiittämällä Australian alkuperäiskansoja.Uutta oli myös tapa, jolla Sydneyn yliopisto yhdisti akateemiset perinteet popkulttuuriin. Coldplay-aloituksen jälkeen juhla päättyi Cool And The ­Gangin Celebrationiin ja yleiseen bailaukseen. Välissä Kööpenhaminan yliopiston Tutku Altinbas ja Aalto-yliopiston Julianna Alanne lauloivat Ain’t No Mountain High Enough. Jos business-ura tökkisi, kumpikin voisi epäilemättä luoda uran kansainvälisenä artistina.minua kuitenkin kiinnosti, millaisia arvoja tuleville bisneshaukoille opetetaan. Siksi kuuntelin tarkasti tilintarkastusjätti Deloitten Australian toimitusjohtajan Cindy Hookin juhlapuheen.Hook muistutti elinikäisen oppimisen tärkeydestä muuttuvassa maailmassa. Hän kannusti ennakkoluulottomuuteen ja rohkeuteen. ”Mieti, mitkä ovat sinun ydinarvosi”, hän sanoi, ja totesi, että niin hänenkin olisi pitänyt tehdä jo vuosia sitten. Hänen arvojaan ovat kuulemma myönteisyys, elinvoimaisuus, itsensä haastaminen ja päämäärätietoisuus.Mutta sitten tuli yllätys: tärkeimpänä ohjeenaan Hook neuvoi nuoria sitoutumaan koko elämän mittaiseen terveyden ja hyvinvoinnin vaalimiseen. ”Pitäkää itsestänne huolta”, hän patisti.Itse haluaisin opettaa tytärtä huolehtimaan myös muista ihmisistä. ”Sillä jokainen joka apua saa, sitä joskus tajuu myös antaa”, Pave Maijanenkin laulaa.viimeiseen vinkkiin yhdyn kuitenkin täysin. Se kuului näin: kun menet Australiaan, muista käyttää aurinko­suojaa joka päivä.