Jos vanhempia patistellaan töihin viikonloppuna, koko perheen yhteisiä vapaapäiviä ei enää ole

jälkeen työtä tehtiin kuutena päivänä viikossa, sunnuntai oli lepopäivä. 1960–l970-lukujen vaihteessa siirryttiin asteittain viisipäiväiseen työviikkoon, myös lauantain koulutunnit loppuivat.Pitkään kaupat viettivät sunnuntaina lepopäivää, kunnes työnantajan ahneus viimein voitti ja kauppojen aukioloajat vapautettiin.Eipä taida Suomessa olla kotitaloutta, jossa maito happanisi päivässä tai kahdessa. Kuluttaja on kyllä halukas saamaan vaikka mitä. Ehkä lähivuosina kauppoja ei ole lainkaan, vaan tarvikkeet tuodaan kotiin suoraan varastoista ja kuluttaja maksaa kaiken – myös sunnuntaivuorojen palkat.Jatkuvasti vedotaan siihen, että yhteiskunta muuttuu koko ajan kohti 24/7-maailmaa. Kuka sitä muuttaa? Mitä tämä tarkoittaa perheelle? Isä on työssä lauantaina, pitää vapaata maanantaina ja torstaina, äiti taas on töissä sunnuntaina ja vapaalla tiistaina ja perjantaina. Hyvää siinä on se, että lapset ovat vain keskiviikkoisin päivähoidossa. Mutta milloin vanhemmat ja lapset ovat yhdessä koko päivän? Vain lomalla, jos se onnistutaan järjestämään samaan aikaan.Onko 24/7-malli perheen hyväksi? Perheet ovat kuitenkin yhteiskuntamme selkäranka. Vai toimitaanko nyt sinkkujen parhaaksi?24/7-malli on tulossa nyt myös kaupan ulkopuolelle. Sitä vastustaa esimerkiksi pankkien henkilöstö, aivan aiheellisesti. Palvelut, joita ei tarvita päivittäin, kuukausittain tai edes vuosittain, pitää sovittaa normaaliin maanantai–perjantai- aikatauluun. Kaikki muu on kehityksen taantumista.