Mielipide

Isien jääminen perhevapaille vaatii taloudellisia kannustimia

Viimeinkin!

Tätä kirjallisuuden Nobelin palkinnon julkaisutilaisuudessa lukuisia kertoja kuultua klassista huudahdusta voisi käyttää tässäkin tilanteessa. Viimeinkin perhevapaita uudistetaan. Hallitus ei ole aikaisemmin osoittanut suurempaa kiinnostusta ­uudistusta kohtaan, vaikka paine on ollut kova.Enimmäkseen kaikki puo­lueet mutta myös esimerkiksi ammattiliitto SAK ja Elinkeino­elämän keskusliitto EK ovat esittäneet omat näkemyksensä perhevapaiden uudesta mallista. Nyt uudistusta ollaan viemässä eteenpäin nopealla aikataululla. Uudistetut vanhempainvapaat ovat tulossa voimaan tammikuussa 2019.Perhevapaiden perään huudelleet ovat saaneet nyt asiansa esityslistalle, mutta he saavat silti varautua pieneen petty­mykseen. Uudistuksen kehykset ovat nimittäin melko tiukat. ­Uudistus ei saa aiheuttaa lisäkustannuksia eikä hallitus halua peukaloida kotihoidon tukea, eli mahdollisuutta hoitaa omaa lasta kotona, kunnes hän täyttää kolme vuotta. Pelkästään nämä rajoitukset vaarantavat uudistuksen jäämisen niin sisällyksettömäksi, etteivät sen tavoitteet täyty.Perhevapaiden uudistuksen tarkoitus on suojata lapsen hyvinvointia, edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa ja vahvistaa naisten asemaa työmarkkinoilla. Paras tapa edistää tasa-arvoa on pidentää korvamerkittyä isyysvapaata. Ajallisesti isät käyttävät vain noin kymmenen prosenttia kaikista tulosidonnaisista päivärahapäivistä.Vain noin kaksi prosenttia isistä käyttää vanhempain­vapaan korvamerkityn isyys­loman lisäksi. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n mukaan tällä tavalla edetessä veisi noin 200 vuotta ennen kuin ­voisimme nähdä vanhempainvapaiden tasa-arvoista jakautumista.Isien jääminen kotiin vaatii ­taloudellisia kannustimia. Kokemukset muista Pohjoismaista osoittavat, että pidennetty, korva­merkitty ja tulosidonnainen isyysvapaa on tehokas työkalu. Mutta uudistuksen kustannukset eivät kuitenkaan mahdu hallituksen nuukaan ajatusmaailmaan.Nykyinen äitiysvapaa on pe­räisin 1960-luvulta, isyysvapaa 1970-luvulta ja vanhempain­vapaa 1980-luvulta. Näiden jälkeen on tehty vain pieniä sää­töjä ja ommeltu tilkkutäkkiä, ­joka ei enää ole ajan vaatimusten mukainen.Nyt vaaditaan kattavaa uudistusta, joka menee pintaraapaisua syvemmälle. Kustannusneutraaliin malliin takertumisen ja naispainotteiseen koti­hoidon tukeen lukittautumisen sijaan perhevapaamallin pitäisi tukea joustavuutta ja tasa-arvoa.Toivottavasti perhevapaiden uudistuksesta tulee kattavampi kuin mitä olemme tähän mennessä nähneet.