Mielipide

Nationalismien voileipäpöydässä on ylitsevuotava tarjonta

nationalisteiksi valitsen katalonia­laiset.Kilpailu maailmalla on kovaa ja tarjonta ylitsevuotavaa, kuten tiedetään, mutta katalonialaiset ovat kärkeä monessa sarjassa.He ovat päättäväisyydessään täysin immuuneja sellaisille tosiasioille kuin että vain Etelä-Ossetia ja kenties Vene­zuela olisivat valmiita tunnustamaan Katalonian eron Espanjasta.Katalonialaiset eivät muuta mieltään. Kansallismielisten ääniosuus aluevaaleissa on ollut noin 50 prosenttia vuodesta 1984 lähtien. Kun tavoitteeksi tuli täysi itsenäisyys, ääniosuus putosi vain parilla prosenttiyksiköllä ja on nyt 47,5. Sillä saa vielä niukan enemmistön alueparlamentin paikoista.nationalistit ovat jo mukavuudenhalunsakin ansiosta onnistuneet pitämään oman kampanjansa väkivallattomana, vaikka espanjalaiset poliisit eivät ole aina yltäneet samaan.Katalonia ja erityisesti sen pääkaupunki Barcelona ovat sitä paitsi miellyttäviä paikkoja nationalismin havainnoimiseen. Vaihtoehtojen joukossa on esimerkiksi Vuoristo-Karabah, jossa Armenian ja Azerbaidžanin nationalistit ottavat mittaa toisistaan.Kaiken kaikkiaan nationalismilla Kataloniassa synnytetty kriisi on vaikeudestaan huolimatta aika hyvälaatuinen verrattuna siihen, mitä nationalismilla on aiheutettu samaan aikaan muualla.esimerkkejä on nationalismista äärioikeiston välineenä ja autoritaaristen hallintojen aseena.Katalonian nationalistien EU-ihannointi on vaikea pala Euroopan räyhäoikeistolle, jolle EU on nationalismin vihollinen ja monikulttuurinen peto. Samaa näkemystä esiintyy nykyään meren takana Yhdysvalloissa.Myös Turkin ja Venäjän autoritaarisille johtajille suvaitsevainen Eurooppa on varoittava esimerkki ja hyvä vihollinen, kun he lietsovat nationalismia oman valtansa tueksi.on lopulta tunteista koottu työkalu, jolla voi tehdä kaikenlaista – myös paljon hyvää.Yhden kunniamaininnan ansaitsee satavuotiaan Suomen juhlinta, jolla saatettiin kohentaa yhteistä kansallistunnetta niin, ettei se tapahtunut kenenkään kustannuksella.Erityismaininnan saa pian sata vuotta täyttävä Viro, joka juhli myös Suomen merkkivuotta. Eläytymiskykyinen nationalismi on harvinaista ja arvokasta.