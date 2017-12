Mielipide

Viron pääministeri HS:n Vieraskynä-palstalla: Euroopassa yhteistyö on tärkeämpää kuin koskaan

vuotta sitten tummat pilvet kasautuivat Euroopan horisonttiin. Brexitiä koskeneen kansanäänestyksen jälkeen ilma oli täynnä hämmennystä, ja nähtiin jopa suoria vihan­purkauksia.Kun Virosta tuli EU:n puheen­johtajamaa heinäkuussa, meillä ei ollut illuusioita siitä, että pystyisimme ratkaisemaan kuudessa kuu­kaudessa kaikki unionin ongelmat.Saavutimme kuitenkin ratkaisun Pariisin ilmastosopimuksen ratifioimiseksi ja soveltamiseksi. Viron ­puheenjohtajuuskauden aikana hyväksyttiin Euroopan sosiaalisten ­oikeuksien pilari, joka antaa ­lu­pauksen työttömyyden, epätasa-arvon ja köyhyyden vähentämisestä. Euroopan unionin puolustus­yhteis­työ käynnistyi, ja se lisää mantereemme puolustuskykyä.Eurooppa on huonosta säästä huolimatta saanut laivan takaisin hallintaansa. Brexit-neuvottelut alkoivat, euro vakautui ja pakolais­kriisikin saatiin hallintaan.jälkeen voimme nyt keskittyä pitkän aikavälin ratkaisuihin, jotka perustuvat vastuuseen ja solidaarisuuteen.Viime kesänä Italiaan saapui noin 12 000 ihmistä viikossa. Nyt saapuvien ihmisten määrä on laskenut huomattavasti, ja tulijoita on nyt 32 prosenttia vähemmän kuin samaan aikaan viime vuonna. Tämä on saavutettu jäsenmaiden yhteistyön ­tuloksena mutta ennen kaikkea maahanmuuton polttopisteessä olleiden maiden ansiosta.Meidän täytyy luoda reitit lailliselle maahanmuutolle ja tarjota suojelua sitä tarvitseville. Laiton maahanmuutto täytyy pysäyttää, ja laittomasti Eurooppaan tulleet ihmiset on palautettava kotimaihinsa.Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän uudistaminen on ollut todellinen haaste. Olemme ottaneet askeleita kohti ratkaisua, mutta sen saavuttaminen vaatii eriävien näkökantojen yhteensovittamista ja auttavan käden ojentamista.täytyy pysyä tekniikan kehityksessä mukana ja käyttää sitä hyödykseen.Kannatan turvallisen sähköisen tunnistamisen käyttöönottoa kaik­kialla Euroopassa. Eurooppalaisten pitää voida toimia ja viestiä turvallisesti digitaalisessa maailmassa.Ensi kesästä alkaen suomalaiset digireseptit ovat voimassa virolaisissa apteekeissa, ja kesällä 2019 virolaiset reseptit käyvät Suomessa. Tällainen tietojen vaihto Viron ja Suomen välillä toimii inspiraationa Pohjoismaiden ja Baltian alueen digi­palveluiden kehittämisessä.Virolla ja Suomella on jo nyt tekninen valmius digitaalisten tietojen vaihtoon. Seuraavaksi tarvitaan tarkempia sopimuksia eri hallinnonalojen ja viranomaisten välillä sekä palveluiden testaamista.Toivon, että digitaalisten reseptien ohella myös väestö- ja kaupparekisteritietojen, sosiaali- ja sairausvakuutustietojen sekä merenkulun tietojen vaihto Viron ja Suomen välillä on pian todellisuutta.on oltava digitaalisen muutoksen tienraivaaja, mutta ­samalla meidän on huolehdittava siitä, että ihmiset pysyvät muutosten perässä ja ehtivät sopeutua ­niihin.Luottamus teknologiaan perustuu palvelujen turvallisuuteen ja läpi­näkyvyyteen – yhtä ei voi olla ilman toista. Ihmisiä on suojeltava samalla tavalla sekä fyysisessä maailmassa että verkossa.Euroopan turvallisuuden haasteet ja uhat eivät nykyisin tunnusta kansallisia rajoja. Kyky ajatella ja toimia yhdessä on tärkeämpää kuin koskaan. Euroopan unioni tarvitsee huippuluokan tietojärjestelmät terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseksi ja ulkorajojen suojelemiseksi.itsestään selvää, että ulko­politiikka alkaa lähialueilla. Euroopan unioni korostaa yhteistyön välttämättömyyttä ja sen merkitystä niin Länsi-Balkanilla, itäisen kumppanuuden maissa kuin Afrikassakin.Marraskuun huippukokouksessa sovimme Ukrainan, Moldovan tasavallan, Geor­gian, Azerbaidžanin, Armenian ja Valko-Venäjän kanssa 20 toimenpiteestä, jotka on määrä toteuttaa vuoteen 2020 mennessä. Nämä toimet parantavat miljoonien ihmisten elämää ja auttavat lähentämään kumppanuusmaita Euroopan unionin kanssa.Unelmoin yhä siitä, jonain päivänä kaikki Euroopan vapaudet ovat kaikkien kumppanuusmaiden kansalaisten käytettävissä, jos he­ ha­luavat mennä muutoksessa eteenpäin.