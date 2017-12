Mielipide

Oliko Väinö Tanner markkinamyönteinen?

Luin

Markkinamyönteisyys

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Maliranta

Mikael Jungner

joulun pyhinä kaksi mainiota kirjaa: Lasse Lehtisen Väinö Tanner -elämä­kerran ja Mika Mali­rannan Markkina­talouden ­pro-teesit.Molemmat kirjoittajat antavat kohteestaan – Lehtinen Tannerista ja Maliranta markkinataloudesta – rikkumattoman positiivisen kuvan.Malirannan kirjan tarkoitus on selventää markkinamyönteisen (pro-market) ja liike-elämämyönteisen (pro-business) ajattelun eroa.tarkoittaa kilpailun lisäämistä. Kilpailu laskee hintoja, mikä on kuluttajan etu.Yksittäiselle yritykselle se voi kuitenkin olla huono juttu. Kilpailu pienentää voittoja ja saattaa johtaa työpaikkojen katoamiseen.Yritysjohtajat julistautuvat mieluusti markkinatalouden kannattajiksi. Mutta kun yritys joutuu kilpailun puristuksessa ahdinkoon, niin avuksi vaaditaan yritystukia ja julkisen vallan erityissuojelua.Siirrytään siis sujuvasti liike-elämämyönteiseen ajatteluun. Se tarkoittaa käytännössä yritysten tukemista ja kilpailun rajoittamista.Maliranta esittelee myös kolmannen ajattelusuunnan: valtio-ohjausmyönteisyyden.Tilanne on Malirannan mukaan kaikkein traagisin, kun liike-elämämyönteisyys ja valtio-ohjausmyönteisyys kohtaavat. Silloin kansantalous toimii vahvan valtiovallan ja liikeyritysten välisten sopimusten varassa. Hetkellisesti tämä voi olla yrityksille hyvä, sillä kilpailua ei ole. Pidemmällä aikavälillä investoinnit vähenevät ja talouskasvu hyytyy.Liike-elämämyönteisen ajattelun asema on Suomessa vahva. Hallitus ei ole onnistunut lukuisista yrityksistään huolimatta purkamaan Suomen yritystukiviidakkoa. Yritykset uhkaavat siirtää tehtaansa ulkomaille, jos energiatukiin kosketaan.Tehtaan sulkeminen on ikävä juttu. Silti markkinamyönteinen ajattelu on Malirannan mukaan kansantalouden kokonaisedun kannalta parempi vaihtoehto kuin yksittäisten yritysten tai toimialojen tu­keminen. Kilpailu lisää innovaatioita ja tuotannontekijöiden kohdentumista niihin yrityksiin, joissa panoksilla saadaan kansantalouteen parhaiten arvonlisäystä eli vaurautta.on Elinkeinoelämän tut­kimuslaitoksen Etlan tutkimusjohta­ja ja Jyväskylän yliopiston taloustie­teen professori. Lisäksi hänet tunnetaan kovana Väinö Tanner -fanina.Joulun alla Maliranta julkaisi Facebookissa grafiikan, jossa hän määritteli tannerilaisuuden ”pro-market-vasemmiston” keihäänkärjeksi.Käsitteenä ”markkinamyönteinen vasemmisto” kuulostaa oksymoronilta, kahden toisiinsa sopimattoman käsitteen yhdistelmältä. Sitä se ei Malirannan mukaan ole. Tai ei ainakaan pitäisi olla.Sosiaalidemokraattisessa Ruotsissa kauppojen aukioloajat vapautettiin vuonna 1972, taksiliikenne liberalisoitiin vuonna 1990 ja apteekkitoiminnan kilpailua alettiin kunnolla lisätä vuonna 2009. Suomessa ollaan siis vuosikymmeniä perässä.Maliranta määrittelee vasemmistolaisuuden keskimääräistä myötämielisempänä suhtautumisena tulontasausta kohtaan. Se ei siis sulje pois sitä, että demari voisi samaan aikaan ajaa markkinataloutta.”Suomesta puuttuu puhdas ”pro-market”-puolue. Se on pieninä palasina useissa puolueissa”, Maliranta kirjoittaa. Sdp:ssä se tuntuu nykyisin olevan pelkkä hippunen.erosi juuri Sdp:stä, Timo Harakka on sivuraiteella, Paavo Lipponen kasaa muistelmiaan, ja Lasse Lehtinen kirjoittaa Väinö Tannerista.Tanner on Suomen historian suurmies: Sdp:n puheenjohtaja, kansanedustaja, ministeri ja pää­ministeri. Sotasyylliseksi tuomittu, mikä on hänelle vain kunniaksi.Tanner oli keskeinen vaikuttaja myös työväen osuustoimintaliikkeessä. Hän toimi Elannon toimitusjohtajana vuosina 1915–1946. Mutta oliko Väinö Tanner todella pro-market-henkinen?Kysytään Panu Kalmilta. Hän on Vaasan yliopiston taloustieteen professori, joka on tutkinut osuustoimintaa.Kalmin mukaan Tanner oli oman aikansa edustaja. Edistyksellistä osuustoimintaliikettä on nykymittareilla vaikea nähdä puhtaan markkinahenkisenä. ”Sosialismin sisällä osuustoiminta oli kuitenkin aatteen markkinamyönteinen haara.”Kalmin mukaan Elannossa oli keskeistä ajatus siitä, että ihmiset voivat omalla ja yhteisellä toiminnalla ottaa vastuuta elinolosuhteidensa parantamisesta. ”Se on markkina­talouden keskeinen ajatus. Antaa ihmisille mahdollisuus vaikuttaa oman elämänsä kulkuun.”