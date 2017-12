Mielipide

Ylihuominen jää historiaan – vastaava media­tapahtuma nähtiin tasan 49 vuotta sitten

Yli­huomenna

Keskioluen

Hiljaista

Pääkirjoituksessa

koittaa päivä, josta lähtien nelos­olutta saa ostaa ruoka­kaupasta. Alkoholilain muutos on kiistelty uudistus, joka on jakanut ja jakaa sekä kansan että päättäjien mielipiteet. Höllennyksistä on päätetty avoimesti vastoin kansan­terveyden asiantuntijoiden varoituksia.Satavuotiaan Suomen alkoholipolitiikan historiassa samankaltainen mutta vielä merkittävämpi päivä oli tasan 49 vuotta sitten: keskiolut tuli uudenvuodenpäivänä 1969 myyntiin kahviloissa ja baareissa, ruokakaupoissa käytännössä vasta tammikuun 2. päivänä, koska ­pyhämyyntiä ei silloin ollut.”vapautuminen” oli luonnollisesti silloinkin suuren yleisen mielenkiinnon kohde – eli mediatapahtuma. Helsingin Sanomat raportoi muiden muassa muutoksesta kattavasti.Uudenvuodenyönä HS seurasi olut­lastien liikkeellelähtöä karnevaalitunnelmissa panimoilta eri puolilla maata. Uudenvuodenpäivänä reportterit kiersivät Helsingin kahviloissa ottamassa selvää anniskelun alkamistunnelmista.”Suuren juhlan tuntu puuttui. Uudistus ei tuonut jonoja eikä jymymenestystä”, reportaasi tiivisti.oli myös arjen tultua. ”Kauppojen olutavaus sujui rauhallisesti”, kuvaili HS 3.1. myynnin alkamista kaupoissa. Tekstin mukaan ”useissa liikkeissä myynti jäi kahteen tai kolmeen koriin” ja ”menekki rauhoittui jo ensimmäisten tuntien jälkeen”.Tammikuun 4. päivänä siirryttiin jo eteenpäin: Suomen raittiusjärjestöjen liiton valtakunnallisista alkoholipoliittisista luentopäivistä tehtiin näkyvä uutinen otsikolla ”Kulutuksen suuruus määräävänä tekijänä alkoholisairauksissa”.HS piti ”yhteiskunnan jäseniinsä kohdistaman kontrollin” ja ”holhoamismentaliteetin” vähenemistä ”jo sellaisenaan” myönteisenä asiana.Riskitkin tiedostettiin: ”Epäilemättä keskioluen kulutus lisääntyy voimakkaasti.” Lehti uskoi kuitenkin, että ”keskiolutaalto tasaantuu suhteellisen no­peasti” ja nähdään, että ”ongelmat ovat kaiken kaikkiaan varsin vaatimattomia”.Tilastoitu alkoholin kulutus lähti vuonna 1969 jyrkkään nousuun ja sen myötä myös kulutuksen aiheuttamat kansanterveydelliset ja sosiaaliset haitat kasvoivat. Samoin on pelätty käyvän ensi vuonna. Muutoksen kannattajien argumentit puolestaan myötäilevät 49 vuoden takaisen pääkirjoituksen optimismia.Nähtäväksi jää, kummat ovat oikeassa.