Lehdistönvapautta uhataan itäisessä EU:ssa

on monen sananvapausjärjestön mukaan nyt maailmanlaajuisesti huonommalla tolalla kuin koskaan tällä vuosituhannella. Euroopan kannalta merkittävimmät muutokset ovat tapahtuneet EU:n itäisissä jäsenmaissa.Pisimmälle kriittisten äänten tukahduttamisessa on edennyt Unkari. Pääministeri Viktor Orbánin hallinto vei tänä syksynä loppuun seitsemän vuotta jatkuneen hankkeen: hallitus on ottanut ystävällismielisten liikemiesten avustuksella ohjaksiinsa käytännössä kaikki Unkarin paikallissanomalehdet.19 läänissä toimii yhteensä 18 paikallislehteä. Suurimmalla osalla niistä on omalla alueellaan laajempi levikki kuin maanlaajui­silla lehdillä. Maan neljästä suuresta sanomalehdestä kaksi on jo Or­bánin oikeistokonservatiivisen Fidesz-puolueen hallussa. Liian kriittisinä pidetyt toimittajat on erotettu, ja loput journalistit ovat pehmentäneet kantojaan pelätessään elantonsa puolesta.Aiemmin talousvaikeuksissa olleet julkaisut tulevat mukavasti toimeen valtion maksamilla mainoksilla. Eivätkä valtion kassasta riippuvaiset yritykset halua mainostaa lehdissä, jotka ovat Fideszin epäsuosiossa.Vuodesta 2010 vallassa ollut Orbán on nyt rakentanut osin veronmaksajien rahoilla lojaalin media­koneiston, jossa sanomalehdet, radiokanavat, nettisivustot ja tele­vi­sion poliittiset keskusteluohjelmat täyttyvät hallinnon disinformaatiolla, esimerkiksi liioitelluilla kuvauksilla ­Eurooppaa uhkaavista pakolaismassoista.EU:lta on vaadittu toimia yhä kauemmas yhteisistä liberaalin demokratian arvoista luisuvaa jäsenmaata kohtaan. Muutoksia Unkarin medialainsäädäntöön olisi voitu vaatia heti Orbánin aloitettua uudistukset vuonna 2010, mutta nyt Unkarin juna saattaa olla jo mennyt.tulisikin nykyisessä tilanteessa ottaa vahvemmin kantaa muiden Vise­grád-ryhmän maiden tilanteeseen. Puolassa, Tšekissä ja Slovakiassa lähitulevaisuuden kehitys uhkaa mennä samaan suuntaan kuin Unkarissa.Näissä maissa ulkomaiset – lähinnä saksalaiset – mediaomistajat ovat tällä vuosikymmenellä vetäytyneet markkinoilta etenkin printtimedian taloudellisten vaikeuksien takia. Ottajia julkaisuille kuitenkin riittää.Orbánin menestyksekäs media­strategia on ollut mallina Puolassa. Maata hallitseva Laki ja oikeus -puolue ohjaa valtion rahoja myötämielisille lehdille mainosten kautta. ­Eivätkä lukijat hevin enää löydä Puolan merkittävintä hallitukseen kriittisesti suhtautuvaa sanomalehteä Gazeta Wyborczaa esimerkiksi valtion omistamien öljy-yhtiöiden huoltoase­milta.Vuonna 2016 vahvistettu medialainsäädäntö on myös käytännössä alistanut Puolan yleisradioyhtiön hallitsevan puolueen äänitorveksi.Slovakiassa on tällä hetkellä myynnissä useita valtakunnallisia medioita, mukaan lukien televisiokanava TV Markiza ja suosittu sanomalehti Nový Čas. Muun muassa paikalliset oligarkit havittelevat niitä sijoitusyhtiöiden kautta.Myös Tšekin pääministerin, lokakuussa vaalit voittaneen populistimiljardööri Andrej Babišin, huhutaan tavoittelevan jalansijaa Slova­kian mediamarkkinoilla. Kotimaassaan Babišilla on jo laajat media­omistukset.vahinko on jo tapahtunut, ja median luisuminen valtion ja vallanpitäjille myötämielisten oligarkkien omistukseen supistaa kriittisille mieli­piteille jäävää mediatilaa muissakin Visegrád-maissa.Reportaasit esimerkiksi valtaa­pitävien korruptiosta eivät enää vaikuta poliittiseen todellisuuteen, ­ainakaan pääkaupunkien ulkopuolella. Lisäksi kuilu itsenäisen journalismin ja hallinnon propagandan välillä kasvaa. Toimittajien mukana jakautuu kahtia myös kansa: se ei enää tiedä, mihin lähteisiin uskoa.Orbán on käyttänyt median kriisiä ja kahtiajakoa menestyksekkäästi hyväkseen. Hän on jo käytännössä varmistanut Fidesz-puolueensa murskavoiton ensi kevään parlamenttivaaleissa. Ellei itsenäisen ­median kohtaloon kiinnitetä EU:ssa huomiota, samankaltaisia vaali­tuloksia on odotettavissa muissakin Visegrád-ryhmän maissa.