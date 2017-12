Mielipide

Ruokauutuuksien paljous uuvuttaa kuluttajan kauppareissulla – terveellistä ja edullista perusruokaa arvostava

kauppojen valikoimat ovat uudistuneet kiihtyvää tahtia. Elintarvikeyhtiöt kehittävät kilvan uusia tuotteita kauppojen hyllyille. Osa tuotteista elää kuluttajien silmien edessä vain tuokion.Viime syksynä olen kuitenkin havahtunut siihen, että ilmiö on saavuttanut aivan uudenlaiset mittasuhteet: kaupassa käynti on muuttunut arkirutiinista uuvuttavaksi suoritukseksi, jossa terveellistä ja edullista perusruokaa arvostava perheenäiti on jo kovilla.Kaupunkialueilla yleistyneet kauppakassipalvelut tekevät kaupassa käynnistä helpompaa. Olen kuullut tuttavien kautta, että perheen ruokamenot ovat jopa pienentyneet, kun usein ostettavien perustarvikkeiden hintavertailu verkkopalvelussa on helppoa. Laajemmissa ruokakorivertailuissakin tuloksena on ollut, ettei ruoan hinta pitkällä aikavälillä ole kohonnut.Kaupassa asioivalle kokemus on toisenlainen. Teen perheemme ruokaostokset keskisuuressa marketissa, jonne uuden laajennuksen seurauksena on tullut valtava määrä uusia tuotteita.Kun tuttujenkin tuotteiden pakkauskokoja ja ulkonäköä jatkuvasti muutetaan, peruskuluttaja uupuu. Pyrin minimoimaan kaupassa käyntien määrän ja valmistamaan kotona terveellistä perusruokaa.Etenkin lasten kanssa kauppareissuista on tullut melkoinen valistusluentojen ja kieltäymysharjoitusten yhdistelmä. On helpompi selviytyä ostoksista yksin kuin perustella jokaisen hyllyn kohdalla lapsille, miksi emme osta sokerihuurrettuja tiikerimuroja emmekä yksittäispakattuja välipalatuotteita. Aikaa kuluu tuttujen perustuotteiden etsimiseen, sillä superterveelliset, pitkälle jalostetut ja huomattavan kalliit uutuudet tarvitsevat lisää hyllytilaa ja valtaavat näkyvimmät paikat.Suomalaisten lihomisesta kannetaan yleisesti huolta, samoin kuin perheiden yhdessä syömisen kulttuurin katoamisesta. Monelle pienituloiselle kaupassa käyminen voi usein olla ikävä kokemus ja muistutus siitä, mistä jää jatkuvasti paitsi, kun ei voi ostaa kalliita erikoistuotteita.Suomalaisten kotitalouksien tuloista yhä pienempi osa kuluu ruokaan, mutta kaupassa käydessä kokonaisuus näyttäytyy toisenlaisena. En haikaile 1980-luvun lauantaimakkarapötköjen ja kiinankaalin aikakauteen, mutta toivon, että uusien ruokatuotteiden vyörylle olisi jo tulossa loppu.Tällä vauhdilla kuluttaja rasitetaan pian loppuun. Elintarvike­yhtiöitä tämä ei silti haittaa: siirrytään ulkomaiden kehittyville markkinoille. Siellä on runsaasti uusia kuluttajia koulutettavaksi proteiinipatukoiden ja välipalarahkojen käyttäjiksi. Eri asia on, kestääkö maapallomme kantokyky tätä kehitystä.