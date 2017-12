Mielipide

Kerran eronnut on aina eronnut viranomaisrekisterissä

Erosin puolisostani vuosia sitten. Eroon liittyvät asiat on myös käsitelty aikoja sitten. Entinen puolisoni on ollut myös naimisissa jo tovin. Kaikilla osapuolilla elämänpalaset ovat kohdallaan.



Minua kuitenkin hämmentää se, että kerran eronnut on viranomaisrekistereissä aina eronnut – ellei sitten päätä mennä uudelleen naimisiin.



Lain mukaan ”siviilisääty määrittelee henkilön perheoikeudellisen aseman, eli sen mitä yhteiskunnan vahvistamia velvoitteita hänellä on muita läheisiään kuin jälkeläisiään kohtaan”.



Minulla ei ole vuosiin ollut mitään velvoitteita entistä puolisoani kohtaan. Miksi siviilisäätyni ei päivity 2000-luvulle? Itse tunnen olevani naimaton nainen.



Eronnut



