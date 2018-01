Mielipide

Olen varmaan hölmö, kun teen työtä näin pienillä tuloilla – jopa peruspäivärahalla saisin käteen lähes saman s

Olen

leppoisa ihminen, mutta nyt verenpaineeni on noussut kun olen seurannut keskustelua työttömyysturvasta ja aktiivimallista.Monilta näyttää unohtuneen, että yhteiskunnassamme on iso joukko ihmisiä, jotka ansaitsevat työnteolla suunnilleen saman verran kuin peruspäivä­rahalla, niin sanotusti vastikkeettomasti.Teen 21–23 tuntia viikossa fyysistä osa-aikatyötä ja saan siitä noin 800 euroa käteen kuukaudessa. Tuloveroa en ­juurikaan joudu maksamaan. Lisäksi saan asumistukea, koska lienee jotakuinkin selvää, etten tule palkallani toimeen pää­kaupunkiseudulla. Voin yrittää parantaa asemaani hakemalla paremmin palkattua työtä tai tekemällä lisätunteja toisesta työstä.Mutta ilmeisesti olen vain hölmö. Kohtalaisen vastikkeettomasti olisin saanut perus­päivärahan, koska ansiosidonnaisen edellyttämiin työttömyyskassan jäsenmaksuihin ei tietystikään ole mahdollisuutta näin pienillä ­tuloilla.Kelan sivuston mukaan työttömyysetuus olisi keskimäärin 697 euroa kuukaudessa (verottomana). Mutkat oikoen: tekemällä töitä ansaitsen noin sata euroa kuukaudessa.Tekemiäni töitä on tarjolla. Työnantajani etsii jatkuvasti uusia tekijöitä. Vaatimuksena on vain luku- ja kirjoitustaito. Ikäkään ei ole este. Ihmetteleekö vielä joku, miksi monikaan ei lähde töihin. Minä ihmettelen sitä, keskittyykö ay-liike aktiivimallin parissa olennaiseen.