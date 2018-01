Mielipide

EU-politiikkaa olisi hyvä suunnitella vaalikausien yli

paljon nyt jo menneen vuoden puolelle jääneistä väli­päivistä. Valoisa aika on silloin lyhyt. Ja mieli puolestaan joulun pitkien pyhien jälkeen poh­jiaan myöten rauhallinen ja puhdas, jopa raukea. Ja sen takia myös hyvin avoin ja vastaanottava.Nuo taianomaiset päivät ovat minulle hyvä hetki opetella jotain uutta. Tai perehtyä tarkemmin johonkin aiemmin epäselväksi jääneeseen asiaan. Siksi vietän välipäivät mieluusti työasioiden parissa.Niin tein tälläkin kerralla. Osa ajastani meni erilaisten rästiin jääneiden tehtävien hoitamiseen. Mutta ulkopuolinen maailmakin oli väli­päivien ajan ainakin puoliksi talvi­unilla. Siksi aikaa jäi myös pohdintaan ja syventymiseen.syventymistäni odotti muutama syksyn aikana väliin jäänyt EU-asia. Niitä kertyy aina nurkkiini pinoiksi asti siksi, että huomioni on työni kansallisen luonteen vuoksi pääosin oman maamme lainsäädännössä, taloudessa ja yhteiskunnallisessa keskustelussa. Sen takia unioniasiat kiitävät usein viikkojen, joskus jopa kuukausienkin ajan silmieni ohi vain kaleidoskoopin sekaisin sirottelemina kirjavina kuvina.Nappaan kyllä kuvista otsikot ja tärkeimmät asiat. Mutta asioiden väliset laajemmat yhteydet ja pinnan­alaiset pohjavirrat jäävät usein tavoittamatta. Kalastelen niitä sitten erikseen sekä rakkaana vapaa-ajan harrastuksena että silloin tällöin myös ihan työajalla.Siksi luin myös Ranskan presidentin Emmanuel Macronin syyskuussa pitämän ja paljon huomiota saaneen linjapuheen kunnolla läpi vasta viime viikolla. Siihen asti elin pelkän puheen tiivistelmän ja siitä tehtyjen lehtijuttujen ja kommentaarien ylimalkaisemman silmäilyn varassa.puhe oli pitkä ja lennokas. Sen läpikäynnin iloa lisäsi se, ettei puheesta tarvinnut enää tässä vaiheessa etsiä uutista. Lisäksi tiesin, mitä kaikkea maailmassa tapahtui puhetta seuranneiden kuukausien aikana. Siksi huomioni vangitsi puheessa useaan kertaan mainittu vuosiluku 2024. Se nimittäin vilahteli loppuvuodesta 2017 myös erään toisen eurooppalaisen unelmakauppiaan ajatuksissa.Tuo toinen unelmakauppias on Saksan demareiden meppitaustainen puheenjohtaja Martin Schulz, joka taivutteli oman puolueensa nuorisosiipeä hallitusyhteistyön polulle maalaamalla heidän eteensä rohkeita visioita Euroopan yhdysvalloista. Epäsuora viesti oli se, että unelmaa voi edistää vain Saksan hallituksessa, ei oppositiossa.Macronin puheen vuosi 2024 on Suomesta käsin varsin kaukana, runsaan puolentoista vaalikauden ja peräti kaksien eduskuntavaalien takana. Jo nyt on selvää, etteivät Macronin lennokkaimmat ajatukset toteudu silloin ainakaan hänen syyskuussa esittämissään muo­doissa.Yhtä selvää on, että myös Suomessa käydään tuolloin jo niin sanotusti sitä seuraavia Euroopan parlamentin vaaleja. Ne seuraavat ovat jo vuoden päästä kesällä.Macron viittasi puheessaan toistuvasti siihen satoon, joka kasvaa vaaleista käynnistyvän viisivuotiskauden aikana.aikajänteet ovat pitkiä. Oman Eurooppa-politiikkamme vetovastuu ehtii vaihdella monta kertaa sen aikana ja kaikki vakavamieliset puolueet saavat siitä osansa. Siksi hallitus–oppositio-rajan ylittävää pohdintaa kannattaa tavoitella. Se on ollut vahvuutemme historiamme eri vaiheissa. Ja käytimme sitä menestyksekkäästi myös unionijäsenyytemme kahden ensimmäisen vuosikymmenen aikana.Täydellistä EU-konsensusta ei tietenkään tarvita. Ja räväköillekin debateille on paikkansa. Mutta jonkinlainen vaalikausien yli ulottuva yksimielisyys euroalueen vakauteen sekä unionin fyysiseen ja sosiaaliseen turvallisuuteen liittyvistä pääkysymyksistä olisi mielestäni hyväksi siitä huolimatta.näkökulma ei ole aina ollut johtava periaate politiikassa. Sen ala oli kovin suppea myös niinä vuosina, kun Suomi itsenäistyi ja kävi kipeän sisällissotansa. Siksi vahvojen aatteiden vetovoimaan kannattaa suhtautua maltillisesti ainakin yhteiskunnan suurissa murrosvaiheissa. Ja kantaa sen sijaan rohkeasti vastuuta kansalaisten arkielämän kannalta olennaisista asioista myös Euroopan unionissa. Olen optimisti ja uskon, että siitä palkitaan lopulta myös vaaleissa – sekä nyt että tulevina vuosina.