Mielipide

Tutkijat ennustavat, että ilmastonmuutos tuo EU-maihin tulevaisuudessa miljoona turvapaikan­hakijaa vuodessa

Ennusta­minen Ennusta­minen

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Aiemmissakin

Nyt

on tunnetusti vaikea laji. Ensin ennusteisiin suhtaudutaan epäilevästi, ja jälkeenpäin niihin kiinnitetään yleensä huomiota vain silloin, jos ne menevät pahasti pieleen. Näin käy usein esimerkiksi väestöennusteille.On myös ennusteita, joiden todella toivoisi menevän pieleen. Yksi sellainen julkistettiin juuri ennen joulua.EU-komission yhteisen tutkimuskeskuksen rahoittama, Columbian yliopiston toteuttama ja arvovaltaisen Science-lehden julkaisema tutkimus ennustaa, että ilmastonmuutoksen takia EU-maihin saapuu vuosisadan loppuun mennessä miljoona turvapaikanhakijaa vuodessa.Siis joka vuosi lähes saman verran kuin ennätysvuonna 2015, jolloin EU-maihin jätettiin 1,2 miljoonaa turvapaikkahakemusta ja jonka seuraukset näkyvät edelleen eri puolilla Eurooppaa.tutkimuksissa on todettu, että ilmastonmuutos pakottaa miljoonat ihmiset lähtemään kotiseuduiltaan, koska se pahentaa esimerkiksi kuivuutta, tulvia, helleaaltoja ja meren pinnan nousua. Maanviljelys voi muuttua mahdottomaksi Saharan eteläpuolisessa Afrikassa ja osissa Aasiaa.Tällä kertaa tutkijat pyrkivät laskemaan lähtijöiden määrää. He kävivät läpi raporttia varten EU-maihin ennen pakolaiskriisiä eli vuosina 2000–2014 jätettyjä turvapaikkahakemuksia. Sinä aikana hakemuksia tuli yhteensä yli sadasta maasta keskimäärin 350 000 vuodessa.Tutkijat havaitsivat, että lähtömaiden lämpenemisen ja turvapaikkahakemusten välillä oli yhteys. Mitä enemmän kasvukauden lämpötila nousi yli maataloudelle ihanteellisen 20 asteen, sitä useampi lähti maasta. Tämä näkyi etenkin Irakissa ja Pakistanissa.Tulosten perusteella tutkijat ennustavat, että jos ihmiskunta jatkaa ilmaston lämpenemistä aiheuttavia toimiaan kuten tähän asti, turvapaikanhakijoiden määrä kolminkertaistuu nykyisestä.poliitikkojen EU:ssa ja muualla pitää siis päättää, miten suhtautua ennusteeseen. Sen voi päättää ohittaa sen olankohautuksella ja olla uskomatta siihen. Voi myös toivoa oikein hartaasti, että ennuste menee pieleen. Toistaiseksi nämä ovat olleet suosituimpia suhtautumistapoja.Voisi myös alkaa rivakasti toteuttaa pitkään tiedossa olleita toimia, joilla ilmastonmuutosta on mahdollista hillitä.Vaikka siinä onnistuttaisiin hyvin, EU:hun tulevien turvapaikanhakijoiden määrä kasvaa ennusteen mukaan nykyisestä neljänneksellä.