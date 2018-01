Mielipide

Sähkönkulutuksen pitää sopeutua tarjontaan

ovat murrok­sessa. Murrosta ajavat sekä sähköverkon tekninen kehitys että uusiutuvien energianlähteiden kasvava käyttö. Jo nyt älykäs sähköverkko mahdollistaa sähkön kaksisuuntaisen liikenteen Suomessa. Aktiiviset kuluttajat voivat syöttää omaa pientuotantoaan verkkoon muiden saataville.Tuuli- ja aurinkoenergialle on tyypillistä, että energian saatavuus vaihtelee suuresti. Älykäs sähköverkko huomioi vaihtelun ja hyödyntää sitä täysimääräisesti. Se haastaa sähkömarkkinoita uudistamaan toimintatapojaan ja avaa mahdollisuuksia uuteen liiketoimintaan. Samalla muutoksesta hyötyy ympäristö.sähköntuotanto on kysyntälähtöistä. Energiantuotantoa on sopeutettu vastaamaan kysyntää. Kun kysyntä on ollut suurta, sähköä on tuotettu enemmän. Kysynnän pienentyessä energiaa on tuotettu vähemmän.Aurinko- ja tuulienergian lisääntyminen markkinoilla vaatii ajatustavan muutosta. Energian tarjonnasta tulee tuotantolähtöistä, mihin kysynnän on sopeuduttava. Tämä tarkoittaa, että kulutetaan enemmän silloin, kun energiaa on tar­jolla paljon, ja vähemmän silloin, kun energiaa on tarjolla vähemmän.ajoittaista vaihtelua voidaan pyrkiä tasoittamaan kahdella tavalla.Yksi ratkaisu on luoda niin kutsutut kapasiteettimarkkinat, jonne sähköntuottajat tarjoavat kapasiteettia. Tämä kapasiteetti voidaan ottaa käyttöön, kun energiaa on vähän saatavilla.Kapasiteettienergian hinnoittelu voidaan tehdä huutokauppamenettelyllä, jollainen on jo käytössä esimerkiksi Britanniassa ja Irlannissa. Tutkimusten mukaan tämä ei kuitenkaan ole toimiva käytäntö, jos tuotantomarkkinoilla on vain harvoja, suuria toimijoita.Toinen ratkaisu on kysyntä­jousto. Tähän asti kysyntäjoustolla on pyritty eroon sähkön kulutus­piikeistä. Sähkönkuluttajat saavat halvempaa sähköä silloin, kun he ajoittavat käyttönsä ajalle, jolloin kysyntä ei ole kovin suurta.Kulutuspiikkien hallinta on kuitenkin vain osa kysyntäjoustoa. ­Kysyntäjoustoa tarvitaan vastedes myös toiseen suuntaan. Kuluttajia on järkevää kannustaa kuluttamaan energiaa silloin, kun kysyntä on ­tarjontaa vähäisempää – siis kun ­tasaista perustuotantoa ja ajallisesti vaihtelevaa tuuli- ja aurinkotuotantoa on tarjolla enemmän kuin sitä kulutetaan. Näin voidaan hyödyntää uusiutuvaa tuotantoa maksimaalisesti ja pienentää kulutusta hetkinä, jolloin uusiutuvaa tuotantoa ei ole tarjolla.Tulevaisuudessa myös energian varastointi on osa kysyntäjoustoa.Kysynnän ja vaihtelevan tuotannon välille pitää saada mahdollisimman voimakas riippuvuus. Tämä mahdollistaa tehokkaan sähkön­tuotannon ja kannattavat inves­toinnit myös pitkällä aikavälillä.kulutuskäyttäytymiseen voidaan kannustaa taloudel­lisilla mekanismeilla. Siihen voidaan kannustaa myös energia­yhteisöillä, joissa hyödynnetään tietyllä alueella syntyvä kysyntäjousto sekä tuotettava energia mahdol­lisimman ­tehokkaasti. Tällaisia virtuaalivoimaloiksi kutsuttuja ener­giayhteisöjä on jo perustettu esimerkiksi Sak­sassa, ja niitä kokeillaan myös Suomessa.Taloudellisten ja yhteisöllisten kannustimien luomiseksi tarvitaan älykkäitä verkkoratkaisuja ja koti­talouksien sähköjärjestelmiä.Myös uudenlaiset sähkön hinnoittelun ratkaisut, kuten alueellinen hinnoittelu, on otettava tarkasteluun.Dynaaminen sähkövero voisi olla tulevaisuudessa osa joustavuuteen kannustavaa politiikkaa. Siinä vero vaihtelisi sähkön reaaliaikaisen hinnan mukaan.Kysyntäjouston mahdollisuuksien selventämiseksi ja esimerkiksi dynaamisen sähköveron vaikutusten varmentamiseksi tarvitaan kokeellista tutkimusta eri ohjauskeinojen vaikuttavuudesta.